〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇
2016-09-18
文／逸塵
這年頭如果生3個孩子不免會令人敬佩，畢竟現在養孩子的負擔龐大；但如果3個孩子都是女生，在注目的眼光背後，有時還會躲著一些同情。
記得有回在外吃飯，老闆有意無意地探詢我們是否是為了拚男孩，所以才生那麼多？我淡淡地回說：「一切都是緣分，孩子想要選我當母親，所以我就生下她，如此而已！」他的眼光頓時發亮，微笑著說：「是呀！能來當母子都是緣分。」喜歡這樣的緣分，也知道有很多人面對在計畫之外而懷上的孩子，稱他們為「意外」，但其實每個孩子都希望自己是在期待下誕生的！曾經聽過許多老么抱怨因為自己破壞了父母的規畫，所以在家他們都被刻意地疏離，得不到足夠的愛，他們也因為自己是多餘的，而傷心難過、自怨自哀。
所以我喜歡用緣分來詮釋我與么女的關係。因為對我而言，不論是哪一個孩子都是我的血肉，沒有誰是不被歡迎的，至於男孩或女孩並沒有那麼重要，重要的是感謝她們願意當我的孩子，讓我有機會可以學習當一個母親，這個角色教會我許多的事情，除了讓我體會了為母則強的道理外，也讓我從一個手無縛雞之力的弱女子，變成了十八般武藝樣樣精通的高手，在磨合的過程中雖然不免有衝突，但是感情也在其中醞釀得更加醇厚，多美的緣分啊！
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 馬勒卡颱風2:30解除陸警 7縣市大雨特報
- 要賣東京黨產 國民黨：沒人出價
- 災損申請減稅 記得清理前拍照
- 重機具清理紅葉 居民盼早日返家
- 李英愛展廚藝 公開豪宅育兒樂
- 遇詐賣場 「HITO本舖」竄升榜首
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 中對台新戰略？找中學者：北京高層將採這策略
- 淡水河水高漲 北市大同、新北三重新店警戒
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 赴歐瘋狂踢館 羽球流浪新視野
- 香港雨傘革命電影 強加登雄影
- 兆豐案究責轉移焦點？洗錢真相仍未明
- 聽說鼠藥能解癮 街友送醫洗胃
- 東港七角頭再聚王爺廟 就為了「祂」
- 協會改革 開始查帳 矛頭指向羽網等4協會
- 停電釀停水 台水將增設發電機
- 郭靜挑戰野子 超怕破音
- 俄批美空襲敘利亞政府軍 62死100傷
- 全猿52 再喊一次陳金鋒
- 桃市》颱風bye 地景藝術節重新開fun
- 假冒「元祖」使詐 會員驚驚
- 台維斯盃亞洲》楊宗樺、李冠毅 最後希望
- 一週大事（9月11日至17日）
- 搶包挽回女友 和好照樣被法辦
- 新韓流是個帥妹 年獎金已破3600萬
- 社子島工廠惡火 抽取基隆河灌救
- 杜蘭特琵琶別抱 為巨人開球
- 基隆》外木山觀浪、抓寶… 海巡忙驅離
- 社工實習生 發想「身障福利地圖」
- IGSDA在台國際會議 北約專家出席
- 暈車藥成分似感冒藥 使用前宜諮詢
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 少年型鼻咽血管纖維瘤 常流鼻血
- 自由廣場》雙北可當經濟成長火車頭
- Evian錦標賽／雙韓激鬥爭鋒 龔怡萍暫列17
- 建仔練投2次 感覺不錯
- 停電戶全復明 國軍救災花媽致謝
- 雙碩士醫檢師 一夜情偷拍25女
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分