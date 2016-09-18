〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇

2016-09-18

文／逸塵

這年頭如果生3個孩子不免會令人敬佩，畢竟現在養孩子的負擔龐大；但如果3個孩子都是女生，在注目的眼光背後，有時還會躲著一些同情。

記得有回在外吃飯，老闆有意無意地探詢我們是否是為了拚男孩，所以才生那麼多？我淡淡地回說：「一切都是緣分，孩子想要選我當母親，所以我就生下她，如此而已！」他的眼光頓時發亮，微笑著說：「是呀！能來當母子都是緣分。」喜歡這樣的緣分，也知道有很多人面對在計畫之外而懷上的孩子，稱他們為「意外」，但其實每個孩子都希望自己是在期待下誕生的！曾經聽過許多老么抱怨因為自己破壞了父母的規畫，所以在家他們都被刻意地疏離，得不到足夠的愛，他們也因為自己是多餘的，而傷心難過、自怨自哀。

所以我喜歡用緣分來詮釋我與么女的關係。因為對我而言，不論是哪一個孩子都是我的血肉，沒有誰是不被歡迎的，至於男孩或女孩並沒有那麼重要，重要的是感謝她們願意當我的孩子，讓我有機會可以學習當一個母親，這個角色教會我許多的事情，除了讓我體會了為母則強的道理外，也讓我從一個手無縛雞之力的弱女子，變成了十八般武藝樣樣精通的高手，在磨合的過程中雖然不免有衝突，但是感情也在其中醞釀得更加醇厚，多美的緣分啊！