〈徵文大拼盤〉環保洗劑 大家響應

2016-09-18

這次審稿，沒想到有許多家庭都會自製洗衣劑，比起市面上的各類化學洗劑，當然要大大鼓勵囉……

〈天然派1〉手工皂單純 用法廣泛

文／心惠（彰化市）

因緣際會之下，跟隨友人學做手工皂，於是一頭栽進打皂世界，從洗臉皂、洗頭皂、身體皂到家事皂，所有洗劑一應俱全，都來自自家生產製造。

其中以家事皂成分最單純，製作最簡單，應用也最廣泛。簡單的油品經過打皂、晾皂之後即可使用，可用以清洗碗盤，更可以清洗衣物、刷洗地板；除了固體皂，還可將皂刨絲，加水溶化，就成了名副其實的液態洗潔精，洗淨力強，淡淡的檸檬精油飄香，使用起來環保又健康。

手工皂是單純的油品經過皂化，就成了最佳的洗劑，重要的是它無任何化學物品，對環境不造成汙染，堪稱既實用又省錢。使用手工皂或溶化的液態皂，不僅可以用得心安，更可以為地球的環保盡一份心力。

〈天然派2〉打敗汗臭味 多加這一味

文／Fann Feng（高雄市）

我們家最忙碌的「家電」，莫過於洗衣機了！

今年夏天是個多汗的季節，屢屢破表的氣溫，再佐以青春期男孩的賀爾蒙，這混搭的氣味兒，滲進了一件件多功能的吸濕、排汗、快乾衫裡，被阻塞的纖維，像一灘不再流動的死水，去除這衣服上的沼氣，成了難解的習題。

無論是洗衣精、洗衣粉、洗衣皂……無論手洗、機洗、浸泡後再洗，那味道真是臭得很固執！親自向洗衣店老闆討教破解汗臭味的祕方，得到的解答就是：「打開衣服上的纖維」，但該怎麼打開呢？還是得送到洗衣店來處理才行！

這說法就像是不能靠免疫力來自癒一般，非得吞些抗生素、類固醇不可！於是我抱著「洗壞了也不足惜」的決心，自行調配各式特效的洗衣劑，終於發現其實小蘇打加上水晶皂就是絕配。

這無敵的配方不外乎應了那句「天然的尚好」的廣告詞，科技再如何發達，也總有死角無法克服，挑選洗劑固然重要，但還不如一開始就挑選親膚性高的棉質衣物，更來得簡單也不一定呢？

〈天然派3〉小蘇打家事皂 心中No.1

文／ching（雲林縣）

在使用洗衣劑的經驗裡，環保洗衣劑是最沒有泡沬，容易沖洗，但不見得真的能洗乾淨衣服上的髒汙；濃縮洗衣劑容易不小心使用過量，造成衣服沒有徹底沖洗，殘留化學物質在衣物上，是一個令人擔憂的潛在問題。

有一次，帶孩子到戶外寫生，白色的網眼衫不小心沾到壓克力顏料，雖然當下馬上處理，但還是有少許的顏色附著，回到家丟進洗衣機裡，反覆曬洗了3次，衣服上的染色依然存在，最後才發現，市售的洗衣劑大同小異，最好的清潔衣服方法就是使用手工家事皂來清除衣服上特別的髒汙，尤其是含有小蘇打的那類家事皂，清潔更有效果，針對衣服上特別的髒汙預先洗淨之後，就可以將所有的衣物分深淺來個別清潔，這時候不管什麼品牌的洗衣劑都能幫你將衣服洗乾淨。

小蘇打家事皂事先去汙的方式，真的能夠讓我對洗衣機洗出來的每件衣物都放心讓家人穿著，有了它，現在我都不挑洗衣劑了。

〈天然派4〉環保酵素助攻 拯救地球

文／程悔知（新北市）

無孔不入的「經皮毒」可以經由沐浴乳、洗面乳、洗髮乳、化妝品、洗衣劑……透過皮膚鑽進人體裡搞破壞。「洗衣劑」我也列入其中，衣物與皮膚無時無刻的親密接觸，毒性也慢慢地攻城掠地，而自以為聰明的人類竟把這個途徑歸類在「過敏體質」這個名詞上。

因為崇尚無毒，所以栽種的蔬果我噴灑自製的環保天然酵素，活性無遠弗屆的它，除了當肥料也是極佳的清潔劑，拿來當作洗衣服的添加物，再佐以費時製作的手工皂，既可去汙又可消毒殺菌。把整塊手工皂切成絲入水溶化再倒入適量酵素，混合出一款天然環保的洗衣劑，洗後的衣物沒有濃烈刺鼻的人工香精，取而代之的是淡淡的天然果香，經過陽光的曝曬，衣物的柔軟觸感和穿上它安心無慮的感覺，真的有種說不出的幸福。

環境的污染、化學物的添加，始作俑者便是人類本身的破壞與貪圖，破壞很容易，建設何其困難，收起你的「懶」救救這奄奄一息的地球，也為自己及家人的健康把關，別讓下一代子孫見不到明日的太陽。

〈天然派5〉柚子蘆薈洗衣劑 做法很簡單

文／法音（桃園市）

每次在洗衣服的時候，最苦惱就是聞到刺鼻的洗衣劑味道，也怕殘留太多洗衣劑在衣服裡，而造成皮膚的傷害。

去年中秋節前夕，學會做柚子清潔劑，將去白膜的柚子皮剪小片浸泡酒精，數星期後，再加上椰子起泡劑、蘆薈和冷開水，就成了我的洗衣劑，不傷手、去漬油汙效力強且能除臭，尤其沾上血液時，只要滴上幾滴，慢慢揉，很快汙點就清除了。

用洗衣機洗滌衣物時，可先將浸泡過的柚子皮用不要的襪子包起來，加入些柚子蘆薈洗衣劑，清洗完畢打開洗衣機，會飄出一股柚子香，不僅衣服香、乾淨，連洗衣機也非常清香，再把包有柚子皮的襪子掛起來，就成了一種天然的芳香劑了。

近一年我都用自製的柚子蘆薈洗衣劑洗衣服，不僅環保又省錢，且一罐洗衣劑能多功能使用，它不僅是洗衣劑還可變洗碗精、洗手乳，現在正是柚子飄香的季節，諸位婆婆媽媽不如就來試著自己動手做一罐柚子蘆薈洗衣劑看看。