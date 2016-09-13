〈三代同堂樂〉當娘家遇上了婆家
文／吳娟瑜
女兒嫁進婆家時，娘家父母多少有些擔心，不知道自家女兒是否能適應？會不會被欺侮？還有，萬一年輕夫妻吵架，是要站在女兒的立場？還是站在女婿的立場？
問題是新一代的媳婦，她們不想再像自己的媽媽，忍氣吞聲地操持家事，默默地為兒女付出；更不希望在老公外遇時，還遭受婆婆指正──就是妳不會撒嬌，他才會往外跑呀！
現代的媳婦不是傳統媳婦，她們的自主性和行動派，打破了「哭哭啼啼回家告狀」的形象，反而以各種面貌，鮮活地活出自我。
1.寵溺型：
在娘家時，女兒一直是父母的掌上明珠，什麼家事也不用做，來到婆家，當然也是等著別人伺候，這時看不慣的公婆或姑嫂自然群起而攻之，加上老公不懂站對邊來維護，接著就會看到急著回娘家的媳婦了。
2.乖巧型：
這種女兒從小乖巧聽話，照顧爸媽，友愛手足，這麼好的女兒，看在婆家眼中卻頗不是滋味，為什麼三天兩頭往娘家跑，會不會把婆家的東西搬回去？會不會被鄰居誤以媳婦是被欺負的？
3.強勢型：
這種媳婦絕不會想和公婆同住，更不會想幫忙照顧小叔小姑，就像一些傳統的長媳，做盡一家子的事，也沒有人說聲謝謝。
強勢型媳婦早已掌控自己的老公，家中一切由她做主，老公的薪資也由她管理，生的兒女要不要回婆家探望爺爺奶奶，她也自有安排。
4.明理型：
這種媳婦，雖然不見得把婆家的人、事、物擺在第一位，但也不致於離譜。在個人的生涯發展，子女照顧和夫妻關係之外，她通常還是懂得在逢年過節，和婆家維持不失禮的相處。
〈長輩停看聽〉小倆口問題 勿過於介入
儘管現代媳婦在家庭上、職場上、社會上，身為一個女人的角色做了許多的翻轉，但是，因為不少傳統的婆家，可能還居住在偏鄉地區，或者還保留「婆家我最大」的氣息，這些長輩還沒見識到年輕女性的過人膽識，還沒領教自家媳婦的三頭六臂，當兒子回家訴苦，或者兒子搬回家住，卻什麼話都不說時，公婆的氣焰就要發作了。
一位滿臉怒氣的公公，對著來賠不是的娘家父母，他咬牙切齒地說：「你們自己評評理，我們什麼時候虧待過她，要出國就出國，要回娘家就回娘家，這次我們正祥也不過在外過夜，兩個人吵起來，她就鬧離婚……」
這位公公碰到的是「寵溺型」加上「強勢型」的媳婦，她見著公公如此盛氣淩人，按捺不住之餘，立刻站起來對著娘家爸媽大聲地說：「你們看，就是這樣『不得理』，還『不饒人』！」
媳婦丟下這麼一句話，轉身就走的結果，關係真的鬧僵了。拚命賠不是的娘家媽媽來請教──該如何收場啊？
我告訴這位娘家媽媽，當初公婆邀你們夫妻到他們家時，雖然是好意，但是場合不對、主題不對、角色不對，這個邀約是要拒絕的呀！
娘家媽媽一時會意不過來，我進一步說明：「到他們家，場合就不對了，因為那是婆家的地盤；劈頭就先怪罪妳的女兒，卻不說自家兒子的不是，這樣偏離主題了；還有，年輕夫妻需自行溝通協調的事，怎麼讓上一代人窮操心，所以角色也不對了。」
聽到這裡，娘家媽媽也說到：「女兒個性倔強，調頭就走，當然不禮貌，但是我和老公一直屈膝卑恭，似乎也過度軟弱了。」娘家的媽媽為自己做事後的評估。
女兒和女婿都是成年人了，當初相愛而結婚，當然有許多互相理解和樂於調整的地方，如今小夫妻有些誤會，長輩是不宜介入，更不適合談判式地談誰是誰非。
「由年輕人自己解決吧！」娘家媽媽學聰明了，她告訴我：「當親家翁又打電話來時，我都這樣回答他，後來，過了半年多，女兒和老公果然關係就變好了。」
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