| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈異同OPEN講〉同性婚姻法 選票實力先拿出

2016-09-19

文／蔣明白

八月三十號的「伴侶盟」（台灣伴侶權益推動聯盟）臉書，有一篇非常值得同志關注的PO文。

其中提及，一位從小在台灣成長的女同志，為了與南非籍「太太」愛相隨，因此選擇到該國定居並依法結婚，直到去年蔡英文競選總統時，表示將會支持同性婚姻，使得這位女同志毅然決定回到台灣工作；不料，當她希望能讓太太以配偶身分申請居留時，卻遭戶政事務所以「違反公序良俗」駁回，夫妻倆只好再度返回南非。

為此，這位女同志還寫下「給蔡總統的一封信」，信中質疑：「我們的愛如何妨害公共秩序跟善良風俗？」另外，自己明明是已婚人士，回到台灣後卻被法律認定為「未婚」，女同志因此問道：「蔡總統，請您告訴我，我到底是未婚還是已婚呢？」

「伴侶盟」臉書的這篇PO文，立時引發了許多同志的不滿聲浪，他們認為小英的「支持同性婚姻」，根本就只是為了騙取選票，而公部門「違反公序良俗」的說詞，更是對同志的一種羞辱。

相對的，也有少數同志出面為蔡總統緩頰，認為「同性婚姻」是否立案通過，並不屬於總統的職權，而是立法機關的責任；因此，值得同志關注的議題應該是：為什麼號稱占十分之一人口比例的同志族群，竟然選不出一位專業的同志立委呢？

今年一月的立法委員選舉，難得有出櫃女同志公開參與競選，然而，她們提出與同志平權有關的政策理念，似乎並沒有在同志族群內部引起足夠的迴響；試問：在數人頭、比選票的民主選舉中，如果同志都不能支持自己人，那異性戀民代還會在意你們的權益嗎？

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：〈異同OPEN講〉同性婚姻法 選票實力先拿出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.