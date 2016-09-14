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〈家庭診療室〉婚姻只有80%快樂 痛苦得不到尊重

2016-09-14

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：16年來他算是好丈夫，負擔家用、也顧孩子，在工作及原生家庭方面，也都很有耐心。在家就不同了，若我事事順他，他對我還不錯。我小時被虐待過，長大後常會心情不好，丈夫很少顧及我的情緒需求，也不能忍受我有歧見。

他對我不像對待他家人或外人，我說了他不想聽的話，他不是嘲弄就是罵我難聽字眼。當我道歉且想解釋時，他不聽就走開了，總是以沉默對付我好幾天，當他願意跟我說話時，又好像什麼事也沒發生過。80%的婚姻生活算是快樂的，但那20%的時光卻不能獲得他的尊重與了解。我一直將這種感覺藏在心底，這樣算是愛他嗎？

A：這80%及20%的比例不知妳如何精確算出，婚姻生活中當然是有苦有樂，但妳先生嘲弄或以難聽字眼罵妳時，妳心中的痛苦絕對是超過平日的快樂，妳卻都忍下來，還向他道歉，然後自己再忍受幾天的冷戰，還是一再看重丈夫的優點，告訴自己婚姻中有80%是快樂時光，這顯然是與妳兒時遭遇及原生家庭的教養有關聯，逆來順受。

倘若妳先生對他人都很好，他當然應該對愛他、照顧他的妻子及孩子的母親更好才對。天下所有的夫妻之間都會有問題存在，但美好關係是來自於溝通且同心致力於處理事情。心中仁厚，做人成功的好男人是不會如此對待自己的妻子的。

看來妳是越來越不能忍受現狀了，才會質疑自己是否真愛丈夫。建議妳先去找諮商心理師，處理過去的心理積壓，學習管理自己的情緒，才有能力去改變目前已僵化的夫妻互動模式。妳已經夠痛苦了，自己先做些改變，建立自信心，站穩腳跟後，勇敢大聲地告訴丈夫，以往都聽他的，從現在起，兩人應互相傾聽且尊重對方，如果他不同意，則強烈地要求他一起去接受婚姻諮商。最終目標在於彼此在家中相處能自在，朝向真正的80%以上的快樂婚姻。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）

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