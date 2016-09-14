〈家庭診療室〉婚姻只有80%快樂 痛苦得不到尊重
心理諮商專家／林蕙瑛
Q：16年來他算是好丈夫，負擔家用、也顧孩子，在工作及原生家庭方面，也都很有耐心。在家就不同了，若我事事順他，他對我還不錯。我小時被虐待過，長大後常會心情不好，丈夫很少顧及我的情緒需求，也不能忍受我有歧見。
他對我不像對待他家人或外人，我說了他不想聽的話，他不是嘲弄就是罵我難聽字眼。當我道歉且想解釋時，他不聽就走開了，總是以沉默對付我好幾天，當他願意跟我說話時，又好像什麼事也沒發生過。80%的婚姻生活算是快樂的，但那20%的時光卻不能獲得他的尊重與了解。我一直將這種感覺藏在心底，這樣算是愛他嗎？
A：這80%及20%的比例不知妳如何精確算出，婚姻生活中當然是有苦有樂，但妳先生嘲弄或以難聽字眼罵妳時，妳心中的痛苦絕對是超過平日的快樂，妳卻都忍下來，還向他道歉，然後自己再忍受幾天的冷戰，還是一再看重丈夫的優點，告訴自己婚姻中有80%是快樂時光，這顯然是與妳兒時遭遇及原生家庭的教養有關聯，逆來順受。
倘若妳先生對他人都很好，他當然應該對愛他、照顧他的妻子及孩子的母親更好才對。天下所有的夫妻之間都會有問題存在，但美好關係是來自於溝通且同心致力於處理事情。心中仁厚，做人成功的好男人是不會如此對待自己的妻子的。
看來妳是越來越不能忍受現狀了，才會質疑自己是否真愛丈夫。建議妳先去找諮商心理師，處理過去的心理積壓，學習管理自己的情緒，才有能力去改變目前已僵化的夫妻互動模式。妳已經夠痛苦了，自己先做些改變，建立自信心，站穩腳跟後，勇敢大聲地告訴丈夫，以往都聽他的，從現在起，兩人應互相傾聽且尊重對方，如果他不同意，則強烈地要求他一起去接受婚姻諮商。最終目標在於彼此在家中相處能自在，朝向真正的80%以上的快樂婚姻。
（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 催生Maker 新北籌設工具圖書館
- 自由廣場》大巨蛋雙贏：掀開廣場地面樓板
- 中秋節健康吃 用飯換月餅
- 自由廣場》鳥籠只開一半？
- 網站公告凸槌╱作文得獎超開心 一覺醒來變落選
- 汙染大國巴西 同意簽署《巴黎協定》
- 《小辭典》市立學校校長遴選制度
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 21年來最強 莫蘭蒂今襲花東、南台
- 自由廣場》五大學海外聯合招生 矛盾的教育南向政策
- 金飾被偷急報警 才知賊是枕邊人
- 消防特搜隊訓畢返隊 恰救路倒男
- 亞洲盃射箭賽》首闖成人賽 李金糖一鳴金人
- 林全：不讓零團費或低價團存在
- 山區孕婦、洗腎病患撤離
- 連環撞釀火燒車 女駕駛輕傷
- 參與國際民航組織會議 「美有盡力幫忙」
- 遶境鞭炮燒光她家 求償敗訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 East European trio indicted over First Commercial heist
- 照顧拾荒人 資源回收物暴跌環署將補貼
- 廣東千警夜襲烏坎村 鎮壓逮捕13人
- 日月潭拉魯島 翻修草排添亮點
- 柏木一周沒洗澡 AKB狠虧結不了婚
- 8歲寄養童找到家 將出養美國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai hopes for better relations with US
- 浴場血驚魂 李宗賢下週可望歸隊
- 七休一新解 勞動部︰十月一日上路
- 中秋節加颱風 北市蔬菜價漲14.6%
- 玉山圖書館啟用 2校學童開心閱讀
- 拿存款炒外匯 賺完誆警被盜領
- 男人注意！輕忽攝護腺 癌症找上你
- 09/14 各報重點新聞一覽
- 姑丈染指小姊妹 男友揭惡行
- 紐約時裝週復古摩登
- 北市大校務會議投票 戴遐齡續任
- 921開記者會 傑愛配將合體現身
- 自由廣場》【林保華專欄】英全必須認清痞子對手
- 南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機
標題：〈家庭診療室〉婚姻只有80%快樂 痛苦得不到尊重
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email