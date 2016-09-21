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〈愛情大智慧〉男人不只是 視覺動物

2016-09-21

文／艾格妮絲

從小就有無數坊間傳說告訴女性：「男人是視覺動物。」但是我卻讀到英國歷史學家富勒的名言：「選妻最好用耳莫用眼」。周圍二十歲到四十歲的已婚未婚男全被我找來大哉問，沒想到他們都認同用耳比用眼重要。

和妻子過著頂客族生活的六年級後段班男子說：「碎唸是婚姻生活最可怕的殺手，還好我們都是乾脆的人，許多伴侶感情變調，其實都源自於價值觀差異太大，如果事事要跟周圍的人比賽，房子的大小、每年的年收、出國的次數、一切都只是活在他人眼光裡的表象，而非用心、用情。」

跟妻子輪班照顧新生兒的男人具體地說：「在漫長婚姻生活中，用的是五感，視覺的重要性有時遠不如聽覺、嗅覺，人和人密集瑣碎相處，沒有時間和氣力一條條計較。」三十而立的男子更舉帥哥友人為例，一路交了無數漂亮美眉，最後選擇微胖但好相處的女人安定下來，帥哥說：「因為只有她懂我在想甚麼。 」

二十出頭的男子實際地說：「人與人的關係能不能長長久久，其實不在外表，而在相處的感覺，許多關係日久生變，問題都在錢。」

我望著遠方和整型美女聊了一個下午，最後唱起歌的中年男，頓時明白了日劇《阿淺》裡，可愛婆婆的叮嚀：「要好好聽對方說話，彼此扶持。」

男人不只是視覺動物，那些怪男人暈船、愛野花的簡化語言裡，往往忽略了長久相處之後，早已千瘡百孔，不再傾聽傾訴的感情真相。

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