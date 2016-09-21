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〈分手哲學〉走出傷痛 靠你自己

2016-09-21

文／貳筆

愛情讓人目眩神迷，在每個人的眼中都擁有不同的樣貌。愛情也帶給人們不一樣的課題，同樣的問題，他花了三天，而你卻花了三年.....，這項功課，我們都需要學習。

在愛情的世界裡，我們霧裡看花，愈是想要伸手去摘，愈是容易被迷惑。幾十年的歲月，我們能碰上多少次相愛的機會，當機會來臨時，總是忘了機會的背面是命運。有人在愛裡如魚得水，有人在愛裡載浮載沉，一旦靠近便捨不得離去，失去判斷的能力，忘了有的事情是一體兩面，是機會同時也是陷阱。

我們都是那個曾經的過來人，懂得當時的愛戀帶來的喜悅與快樂，更懂得分離時的痛如刀割，在一次次的糾葛中，我們慢慢尋找出療傷的方法與模式，逐漸可以笑看那些正在走過來的人們，能夠發自內心的說聲：「我懂。」然後給予他們建議，聆聽他們簡單又複雜的愛情，可僅限於此，這項功課始終必須由你自己一個人獨立完成。每個人需要的時間都不同，我們無法強迫誰從傷痛中走出來，也無法假裝誰過得很快樂，催促不得也無法緩慢地成長，過於快速地成長會留下傷痕，太過緩慢的胚胎會失去生命。

一個最難的題目，由幾億人來解答，沒有一模一樣的答案，也沒有限制時間，鐘響了，記得交卷。

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