〈Let’s talk〉同居阿姨殷勤示好 樂見單親媽有個伴
文／KD
Q：
一年多前，爸媽因為爸爸外遇而離婚，當時我還是高中生，媽媽不希望我跟爸爸的女友有太多接觸，就帶著我一起搬出家裡。離家後各種瑣事一堆，加上找房子不順利，好在媽媽婚前的一個好朋友願意提供家裡房間讓我們與她同住且不收房租，媽媽雖然很不願意白白受人恩惠，但在這位阿姨堅持我應該有個穩定環境讀書之下，我們最後搬進她家跟她一起生活。這位阿姨是我很崇拜的未婚女強人類型，基於模仿心理對她特別好奇，一段時間觀察她的舉動後，慢慢發現她對媽媽的態度有點不太一樣，感覺是從以前就喜歡媽媽但沒說出口，現在有近水樓台的機會，就很努力表現，爭取我媽的注意和好感，我對於媽媽找個伴樂見其成，是男是女都好，但怕我媽個性拘謹會讓阿姨碰壁，我該幫忙嗎？又要怎麼幫忙才好？（小魚）
A：
理想狀態下順其自然當然是最好，不過感覺起來令堂是一個純愛日劇女主角個性的人，總是因為一些莫名其妙的神秘考量，做出讓觀眾搥胸頓足的決定，所以身為半觀眾半配角的妳，如果不樂意看到這種不美好的事情發生，偶爾幫忙踢個一、兩腳促成美事，也不算是過分的事。只是這臨門一腳要怎麼踢得巧又踢得妙，需要妳這當女兒的察言觀色跟將心比心的功力。舉例來說，想想相親最讓人不舒服的地方是甚麼？通常是在心理準備還沒做足，就被介紹人強力推進一個「好，現在大家來試著談戀愛、談婚姻吧！」的坑洞裡跟對方乾瞪眼，意圖明顯得讓人逃都逃不掉，也沒辦法緩和，自然容易讓人產生逃避心理。當然，為她們製造浪漫是推波助瀾的必要環節，只不過在妳那位沒用又害羞的阿姨進度牛步的狀況下，獨處約會對她們目前的朋友關係來說還太早了，建議妳可以向阿姨透露妳的支持，讓她少一點擔憂，多一點主動出擊的能量，另一方面如果妳能擔任潤滑劑的角色，主動加入她們之間，把氣氛從曖昧搞成闔家歡，家庭感跟互動自然可以大幅提升囉！（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）
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