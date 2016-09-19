〈愛瘋迷〉貴婦人生 未必適合妳

2016-09-19

文／劉凱西

曉英的老公俊傑是一個工作狂。但是曉英喜歡他認真的態度，雖然俊傑常得因為工作出遠門，兩人交往時，沒法跟其他熱戀的情侶一樣一週約會好幾天，就算她有假，曉英也不能跟著俊傑跑，因為俊傑覺得曉英在身邊會影響到他工作，幸好當時曉英相當體諒。

「男人為事業跟夢想打拚是好事，我自己的工作也忙著，不必死跟著他綁手綁腳的。」那時大家都覺得曉英很偉大，這樣挺自己男人的夢想，簡直就是男性夢寐以求的伴侶。俊傑也覺得，能遇上曉英是他此生最幸運的事。

婚後辭職當貴婦 寂寞無聊抱怨多

這對天造地設的神仙美眷結婚後，情況卻起了變化。一切起於曉英懷孕，夫妻面對即將來臨的小生命，雖然相當興奮，然而當時俊傑卻面臨了人生最重大的轉折，他找到了新的合作伙伴，能夠替他拓展海外的工作機會，俊傑因此在曉英懷孕期間必須留在海外。為此俊傑感到相當愧疚，不管工作再累，每晚都會跟老婆視訊，哄她睡覺；俊傑的父母也常常來訪，帶曉英去外頭吃好的，買些好東西給曉英進補。然而曉英卻相當不開心，常在視訊時哭訴老公不在身邊的寂寞。俊傑怕老婆得了憂鬱症，只要一有時間就飛回台北陪伴，即使如此，俊傑能夠留在老婆身邊的時間依然不夠多，而工作忙碌之餘還得搭機往返，俊傑也扛著莫大的壓力。

孩子出生後，俊傑收入已經足以支撐一個家，於是曉英辭去了工作，在家專心帶孩子。婆家相當照顧曉英，每個禮拜會找個一、兩天去替曉英帶孩子，讓她能夠有自己的時間，外出跟朋友交際或是看場電影，而不是每分每秒都被孩子綁死。但是曉英抱怨俊傑的症頭卻愈來愈嚴重，每次跟朋友吃飯，都在抱怨老公長期不在家。

怨老公忙工作少陪伴 生活只有孩子太空虛

「妳老公一個月還是會在家一兩個禮拜吧？」有人問她。

「但是這樣夠嗎？這是『我們』的家欸！我半夜被孩子吵醒好幾次，身邊卻沒半個人可以倚靠，我覺得自己好孤單，好像單親媽媽。」

「他回來的時候，不是會幫妳帶孩子嗎？」

「是沒錯，但我需要一個更實在的倚靠啊！」

其實大家不太理解何謂「更實在的倚靠」，因為俊傑認真工作，賺錢供給曉英母子優渥的生活，回到家也常陪著妻兒，不會四處亂跑，她也有婆家的支持，娘家也相當疼愛，算是很大的後盾，曉英的婚後人生，其實很多人羨慕，但大家不懂，為甚麼曉英就是不滿足。

那次吃完飯，曉英搭了貝貝的便車。路上，曉英繼續哭訴。

「我真是受夠了！我好痛苦，好想離婚，我再也受不了這種日子，我想被疼愛，想要有依靠，我不要一個跟影子一樣的老公！」

一路上，貝貝都不說話，只是一直聽著曉英哭。直到車子停在曉英家門口，貝貝才忍不住說出了心裡的話。

「我是真的不懂，俊傑工作忙，妳又不是最近才發現，他之前常出差，妳也很支持，怎麼現在卻受不了呢？」

「現在不一樣啊！現在有了孩子，他不能只顧著自己的理想，孩子的成長只有一次，難不成他要錯過嗎？」

「他有時間不也都陪著了嗎？不然妳要他怎麼樣呢？難不成要他放棄工作，這樣你們還能維持原本的生活嗎？」

曉英無力反駁。貝貝於是繼續說：「我真覺得妳是胡鬧了，這樣一直吵著要離婚，到時候要真離了，妳上哪兒去找個更好的老公？」

曉英又開始啜泣。

「可是……人家真的好孤獨啊！每天的生活只有孩子，人生真的好可怕啊！」

重返職場追尋成就感 寧願勞碌不想當貴婦

貝貝覺得，曉英的問題並不在於老公不在身邊，而是無法適應全職媽媽的人生。她建議曉英，反正經濟允許，不如將孩子交給全職保姆，自己重返職場，在工作上再度找到成就感，說不定原本的憂鬱就能不藥而癒。

雖然婆家不太能理解這個決定，但在老公的支持下，曉英決定聽貝貝的建議回在職場打拚。職業婦女兼媽媽的生活的確辛苦，但是工作讓曉英找回了笑容，也弭平了她跟俊傑之間的裂痕。

「我想我就是勞碌命吧！沒那個命當貴婦，只能繼續像個子彈一樣不停往前飛，還得帶著孩子飛！」

誰說生了孩子在家帶小孩就是好命呢？不適合自己的生活，怎麼「貴婦」都不會開心的。