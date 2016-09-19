2016-09-19

圖文／木匠貓小5

你忙 其實我也很忙

因我很盲去幫你的忙

讓你有空去忙你的盲

我很盲 愛上你

你很盲 愛上她

眼睛不好的人

才會看上別人的……

像這樣的女人 最瞎