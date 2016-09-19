〈戀愛翹翹板〉當年遊戲愛情不珍惜 得知舊愛訂婚很吃醋
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
我和她從來沒有提過分手，當年我劈腿跟她在一起，也真的喜歡她，她以為會一直和我在一起，可是當年的我根本只是想玩玩，沒想過要珍惜她，因此後來我又交了新女友，傷她傷得很深。事過境遷好幾年，我交往過幾任女朋友，回想起來，她其實是最漂亮，也是對我最好的，我們分開好一段時間後，我有她的臉書，卻不能加她，我看見她過得很精采，生活很豐富，我很羨慕，我也覺得當時對她很抱歉。最近，看她的動態要訂婚了，我突然感到很不甘心，醋勁大發，她當時就該是我的，怎麼可以跟別人訂婚，變成別人的囊中物？我很想把她搶回來，我該怎麼做才好？（大徐）
A：
看你的信能感受到你對她的感覺很複雜，對於當年辜負她充滿懊悔。在你信件最後幾段的字裡行間充滿了「對愛情的占有」，對你來說，事過境遷許多年，也讓你思考了許多事情，當你看見自己離她愈來愈遠，你開始回憶起當年那個癡傻的女孩，她為你癡、為你狂，一心只為你好，你懷念那個她，也懷念當年那個你，被她捧在手心，當作心頭肉般珍惜。所以你懊悔自己不懂不珍惜，反而糟蹋她的愛、玩弄了她的心，所以對自己的殘忍感到罪惡。你說不出那句分手，並不是對她的可惜，而是你想要保留那個高高在上的自己，你不是喜歡她，而是喜歡你自己。
當你認為她要被娶走，之所以讓你引發這麼多的焦慮，想要將她搶回來，其實你想搶的不是她，是想搶回某個部分的自己，那個被她愛、讓她癡、讓她狂、讓她一心為你的自己。當她結了婚，你的驕傲就似乎被宣告終結，你不是因為將她拱手讓人而不甘心，是因為你的驕傲要被葬送而難過。
建議你，要在心裡面跟她分開，做個分手的動作，畢竟你是你，她是她，即便她離開了，你仍保有那個驕傲的自己未曾離開，你應該做的事情是，回頭對自己有信心，自己肯定自己，無論誰來誰去，你紀念誰，你不愛誰，都跟某個部分的你是切割的，那是一種保有自己的感覺，並非因誰而有甚麼改變。你要對自己有信心，才不會因外面的變動，而牽動自己衝動做出錯誤決定，祝福你！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
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