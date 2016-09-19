維納斯的呢喃（9／19～9／25）
文／占星師 娜塔
桃花星由風象天秤在週末時轉往水象天蠍，因此風象朋友（水瓶、雙子、天秤）可把握本週暢旺人氣，積極展現個人魅力，達到你們想要的連結；水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）於週末兩天開始人際情緣上揚，何不讓自己放鬆，出去互動、參加派對，讓頭腦有不同的激盪；土象人（金牛、處女、山羊）工作做事太認真，何不在全力向前衝時，考慮與人合作，或聽聽他人言，不同角度帶來不同的成長；火象星座（牡羊、獅子、射手）最好藉機向外趴趴走，讓精力流動，不須要去想外出會不會遇到甚麼好事，而是思考當自身熱情流動時，你們在乎的桃花豈能不流動？俗語說得好，想要有戀愛，先把自己變成可愛的人。
牡羊座 3/21~4/20
愛情運勢★★★
單身牡羊受到太歲星照拂，一對一的人際關係熱絡起來，對象或許不是真命天子，也有值得學習的地方，宜敞開心看待；有伴牡羊宜收起自我優先的觀點，先問自己如何讓伴侶開心，讓兩人都有機會優先，關係將出現良性變化。
金牛座 4/21~5/20
愛情運勢★★
單身金牛全然投入工作時，只見目標而看不到周邊的人事物，週末起人際流動，建議體驗成事之中也有人和的因素；有伴金牛和伴侶稍早愛計較的氣氛緩和，你們不再為各自的人際桃花吃醋，往感情的初衷靠攏。
雙子座 5/21~6/21
愛情運勢★★★★
單身雙子創造力與桃花運齊旺，也是社交娛樂的寵兒，如果希望在職場有所表現，這是運用企劃案吸引人脈的好時機；有伴雙子外緣流動，生活注入新點子和變化，揮去稍早和伴侶的摩擦不順，你能退一步海闊天空。
巨蟹座 6/22~7/22
愛情運勢★★★
單身巨蟹職場可能遇瓶頸，惟心情卻能放鬆而從容，甚至在家辦趴，週末兩天外出透風，不只轉換心情，也能流動人脈；有伴巨蟹和伴侶揮去舊情緒的模式，以共同利益來思考與互動時，特別能在關係中注入溫暖。
獅子座 7/23~8/23
愛情運勢★★☆
單身獅子受到美感事物所吸引，進入學堂易結交同好，可能透過學習或親手設計來表達美感，並運用在美化家居；有伴獅子和伴侶都有個性，近日你們的共通點是想到就做到，尤其是透過出遊捕捉生命的美好與樂趣。
處女座 8/24~9/22
愛情運勢★★★
單身處女座如果過去一年紮實地打拚，未來幾週都將坐享收穫，無論堅定崗位或想轉換跑道，惟要注意滾石不生苔；有伴處女座比起伴侶更加深謀遠慮，惟伴侶的理想也崇高，與其舌戰誰的理念更優，不如問如何實踐它。
天秤座 9/23~10/23
愛情運勢★★★★
單身天秤受太歲星啟動的旅行運與桃花運，突然間龍馬精神，與手足可能因信念不同而起摩擦，宜保持距離相互尊重；有伴天秤和伴侶就算聚少離多，各自精采，也能保留相互分享的時間，並且為彼此謀福利。
天蠍座 10/24~11/22
愛情運勢★★★
單身天蠍當心態上接受現實環境的限制時，放鬆的力量可能吸引來意外財，人氣在週末時看漲，散發的魅力必有作用；有伴天蠍若想更加成功，宜與大眾分享智慧或獨特觀點，態度決定了你的高度。
射手座 11/23~12/22
愛情運勢★★☆
單身射手依舊人來瘋，人氣也旺，想在生活中創新的衝勁不斷冒出，但也在慢慢沉澱，給自己獨處空間去開創新局；有伴射手和伴侶容易因小事而爭執，當你執著於見林不見樹時，與對方的見樹不見林，豈非五十步笑百步？
山羊座 12/23~1/20
愛情運勢★★
單身山羊部分理想停滯，惟職場人氣旺，但就算如此，想急就章完成些甚麼也是枉然，宜仔細布局規劃，拉長時間完成大業；有伴山羊和伴侶都有彼此設限與自我保護特質，有沒有想過各自跨出一步，互動的感覺就會不一樣？
水瓶座 1/21~2/18
愛情運勢★★★★
單身水瓶活動力強，四處趴趴走，購物花啦啦，人際桃花暢旺，社群中依然影響力俱足，惟注意不當言行惹爭議；有伴水瓶和伴侶如朋友，你喜歡尋奇探險，伴侶愛趴趴走，兩人隨興的調子非常合拍。
雙魚座 2/19~3/20
愛情運勢★★★
單身雙魚職場責任依然重，心情沉沉地，週末開始感覺柔軟，想與人連結，可以透過與人互動得到滋養與另類看法；有伴雙魚和伴侶對想法與價值溝通不同，惟出現在社群娛樂場合，兩位卻能融入並展現影響力，好似賢伉儷。
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標題：維納斯的呢喃（9／19～9／25）
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