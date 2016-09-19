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〈愛情這齣戲〉異國情迷 擋不住出軌誘惑

2016-09-19

文／羅斯提

都知道，出軌是不道德的，但，人們到底為何會出軌？

韓國片《關不住的誘惑》（A man and a woman）敘述祥敏因為有個自閉症的兒子，為了能讓兒子學習社交關係，她來到芬蘭送他參加特殊營隊。奇弘是名建築師，外派到芬蘭，家裡也有不少困難，女兒飽受憂鬱症所苦，正在接受治療，妻子的精神也不穩定。

《關不住的誘惑》談論的是一種異國相處上的高漲賀爾蒙，彷彿人到了他方國度，對於身體裡的種種原有禁忌設限，都會在那瞬間崩解秩序。兩個角色都是帶著各自心病來到北國芬蘭，酷寒的天氣讓我們格外對另一個人的體溫產生想像，如果這時可以找個人擁抱、如果這時有另一個人懂我，這時的身心靈都需要另一個人溫存。

這種外遇出軌的條件雖然有幾分可笑，但人在異地，身心困頓，卻能發現另一個人完全明白自己的感受，加上語言的熟悉度。確實會一股腦地讓我們對這個人產生完全不切實際的幻想。特別是當兩人第一次見面之後，散步於冰雪紛飛的國度，走進一個完全溫暖的湖畔小屋。彷彿時間就此凝結，不受到外人干擾的激情，此刻格外意亂情迷。兩人回國後本該回歸原本秩序，但那曾經被打開的潘朵拉慾望之盒，就再也關不起來。

人們本來就知道出軌外遇是不道德的，為何總有人甘之如飴？終究是人性的劣根性，熱愛把另一個人當成對此刻生活不滿的種種解答，也更因為現境條件的不可逆無法脫困，於是展開一場泥淖之中的混亂戰爭。

有時我們渴望全方面的破壞，重頭來過，再次建設自己的人生。不小心踏到外遇的人，其實內心都很清楚那條界線在哪。賭氣踩下去，知道紅線跨過之後就不再只是那麼單純，卻天真地相信，可能甚麼事情都不會改變。唯一可以的，就是稀釋漫天飛揚的堵塞慾望。

但，能不能重建成功，有時只剩下重新面對突破不了的此刻，關於寄託在他人身上的改變法則，多半只是一場空無，甚至是踏入另一個輪迴，重新開始另一扇無法被滿足的框架之中。

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