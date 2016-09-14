〈愛唷傷腦筋〉嘴裡說原諒 心裡難釋懷

2016-09-14

文╱密絲飄

朋友的男友出軌，然後回頭求她原諒。她掙扎著難受著，有時候覺得男人有一就有二，根本不值得原諒，有時候又覺得多年感情捨不得，更矛盾的是，她一心想弄明白，第三者到底是哪裡吸引她男友呢？第三者究竟是哪裡比她做得好呢？可是問得愈清楚、知道的細節愈多，她心裡的情緒就愈複雜。

我勸她別追根究柢了，知道得愈清楚，心只會愈痛，她回答我說：「雖然很生氣，但我知道是感情先出了問題，才會有第三者入侵的空間。我只想弄清楚他們之間是怎麼回事，這不是可以幫助我釐清我和男友之間的問題嗎？」可是明擺在眼前的事實就是，就算知道了她男友和第三者交往的細節，有他山之石可以攻錯的效果，但那些東西，她承受不了。更何況，人跟人之間的感情，哪有這麼單純呢？

以為感情很穩定 誰知背後已出軌

每一個遭遇背叛的人，都很想知道自己的另一半跟第三者之間到底是怎麼回事？是怎麼開始的？是一時新鮮？是相見恨晚？甚至，第三者到底哪裡吸引他？被背叛的痛苦裡，有一種很深層的恐慌，是來自於措手不及的驚愕，那種愕然是，妳還以為彼此感情好好的，結果對方卻覺得兩人之間無趣到需要向外發展了！妳根本看不出哪裡出了錯，怎麼一眨眼就無法挽救了？他要是愛妳，怎麼會這樣傷害妳？他要是不愛妳，那這些日子以來他對妳的那些好，又是甚麼？

愛情天秤比輕重 猜他愛誰多一點

妳失去的不只是忠誠而已，還失去了方向。妳突然不知道自己在他心裡到底算甚麼了，只好把自己和第三者一塊兒擺上天秤，小三那邊若輕一些，妳這邊就重一些；好像他跟第三者如果只是玩玩，那他對妳的認真就是可信的；好像他跟第三者如果只是貪新鮮，那你們之間的感情縱然有了裂痕，但起碼地基還是穩的……。

可是，人對某一個單一事件的看法和認定，是會隨著時間、隨著不同的經歷而改變的，就像一碗刨冰，在盛暑時節令你垂涎、在隆冬時節卻令人齒冷一樣，完完全全在於妳當下的心境。

認錯無法彌平傷害 選擇原諒後更猜疑

大學時男友出軌，哭著求我原諒，我也捨不得放下這段感情，於是還是繼續在一起。可是，被背叛的痛苦哪是幾句對不起就可以彌平的？有時我想起了，忍不住亂發脾氣，而他也總是忍著，說他知道他犯了錯，就活該承受。

因為信任已經被破壞了，我疑神疑鬼，而當控制不住自己的疑心時，總會反覆確認他是不是真的愧疚，好像他愈歉疚愈知錯，再犯的可能性就愈小。可是我很快發現，當我用一件事刁難他、而他也忍下來之後，我並不會覺得「他真的很有誠意，值得我原諒了」，反而會心想，是不是我拿來刁難他的事太輕鬆了？而當他每次露出「我都已經盡力補償妳了」的神態，我心中就會冒出「最好有這麼輕鬆容易，你這樣傷害我」的OS。有一次我們吵到兩個人都失去理智，他狂吼著對我說：「難道要第三者從這個世界上消失，妳才會相信我嗎？」而我脫口而出回：「就算她消失了，你做過的事就是做過了！」這時候我才發現，無論他有多歉疚、無論他做出多少補償，我們都無法繼續下去，不是因為他不知悔改、不肯補過，而是因為，我做不到放下與釋懷。

就算他誠意道歉 心裡釋懷才是真原諒

很多人在另一半劈腿後，拿不定主意要不要原諒時，總用一件事來下決定，那就是：看男友道歉的誠意。可是，就算他有道歉的誠意，也還得看妳有沒有原諒的能力：妳相不相信自己能做到釋懷、妳相不相信自己能做到放下，以及，妳還有沒有勇氣去相信，妳這個人確實是他喜歡的模樣。