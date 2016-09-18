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〈愛情這檔事〉真愛不計較

2016-09-18

文／艾格妮絲

「啊！那不也是你家嗎？你老婆沒時間打掃，你就自己動手啊！」

單身的我，每天必須利用有限的時間洗衣打掃，隨時隨地看手錶計算生活時間，沒想到結了婚的六年級後段班男子，也是一手包辦所有家事，他不但不覺得自己可以領「好人卡」，還覺得那些為了家務分配吵翻天的夫妻很奇怪，因為回到自己家裡，根本不需要斤斤計較分甚麼彼此。

好萊塢喜劇電影《阿姐萬萬醉》裡，蜜拉庫妮絲飾演的女主角，寫實地詮釋出接送小孩、幫孩子做作業，還有工作多頭忙，結果根本無法做好所有事，跟丈夫的感情更是名存實亡也無暇審視。中年的咖啡廳老闆娘自白：「結婚二十年，除了煮飯，從不打掃洗衣，有力氣才洗碗。」 而堅持地板必須無塵垢的丈夫，雖然也會碎唸老婆、女兒長髮掉滿地，但自己認真吸塵清理，即使聽到妻子回敬他：「不然你去娶尼姑好了。」只是莞爾一笑繼續清掃。

人與人相不相處得下去，有時根本不是忠孝節義或闖紅燈這種攸關生死的大事。生活小事如果要一條一條細算下去，從誰洗衣服到誰的書桌比較大，都可以沒完沒了吵不停，假日午后，一群社區夫婦聚會聊天，一位中年男冒出哄堂大笑的智慧語錄：「我們絕對沒有『婚姻失語症』的問題，因為每天早上開車出門，她坐在旁邊數落我哪裡犯錯時，我一向解讀為關懷。」

真愛果然沒法計較，才能闖過人生九彎十八拐的考驗。

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