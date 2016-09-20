〈紐約性愛檔案〉數位捉姦神器崛起

2016-09-20

文／喬思琳

愛情走到最可悲的地步應該是你已經不信任對方，懷疑愛人劈腿，想盡千方百計要找出證據，但花大錢找私家偵探已經是過時的方法了！數位科技發展出來的新產品，讓疑神疑鬼的男女不用再花大錢就可以查證，也讓市場上出現一堆經濟又實惠的DIY捉姦神器。

因為市場的需求，所以像是Cheaters Spy Shop這種專門販賣捉姦神器的網站崛起，類似的網站有很多採用隱藏式攝影功能的商品，像是飛行員太陽眼鏡，可以記錄音頻和視頻，而另一款智能手機充電底座也有隱藏式攝影機，內置錄像功能。在紐約就有老婆在出差時，把這款座充放在客廳的沙發椅旁，透過手機遠端偵測係統，發現老公竟把小三帶回家在客廳亂搞。

還有市面上賣得不錯的「數據恢復棒」，有了它，任何人都可以從電腦、手機或數據存儲設備中，把刪除的文件救回來，由於不需下載任何安裝程式，只需插入USB接口，就可以復原愛人的犯罪證據。

還有一種叫「Checkmate」的神器，是針對愛人的衣物是不是留有小王精液的檢測試劑盒，另一款賣得不錯的「GPS迷你追踪器」，只要把跟踪器放在一個人的錢包或口袋裡，就可以得知另一半的蹤跡。而現在紅透半邊天的手機遊戲「Pok’emon Go」因為有移動路線記錄功能，也變成現代男女的捉姦利器。

要提醒的是，使用這些方便的神器，在法律上可能侵犯隱私權以及涉及非法監聽及違反電訊法哦！更重要的是，愛一個人如果連最基本的信任都沒有的話，愛情又如何能走得長遠呢？