| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
 首頁 > 副刊

〈紐約性愛檔案〉數位捉姦神器崛起

2016-09-20

文／喬思琳

愛情走到最可悲的地步應該是你已經不信任對方，懷疑愛人劈腿，想盡千方百計要找出證據，但花大錢找私家偵探已經是過時的方法了！數位科技發展出來的新產品，讓疑神疑鬼的男女不用再花大錢就可以查證，也讓市場上出現一堆經濟又實惠的DIY捉姦神器。

因為市場的需求，所以像是Cheaters Spy Shop這種專門販賣捉姦神器的網站崛起，類似的網站有很多採用隱藏式攝影功能的商品，像是飛行員太陽眼鏡，可以記錄音頻和視頻，而另一款智能手機充電底座也有隱藏式攝影機，內置錄像功能。在紐約就有老婆在出差時，把這款座充放在客廳的沙發椅旁，透過手機遠端偵測係統，發現老公竟把小三帶回家在客廳亂搞。

還有市面上賣得不錯的「數據恢復棒」，有了它，任何人都可以從電腦、手機或數據存儲設備中，把刪除的文件救回來，由於不需下載任何安裝程式，只需插入USB接口，就可以復原愛人的犯罪證據。

還有一種叫「Checkmate」的神器，是針對愛人的衣物是不是留有小王精液的檢測試劑盒，另一款賣得不錯的「GPS迷你追踪器」，只要把跟踪器放在一個人的錢包或口袋裡，就可以得知另一半的蹤跡。而現在紅透半邊天的手機遊戲「Pok’emon Go」因為有移動路線記錄功能，也變成現代男女的捉姦利器。

要提醒的是，使用這些方便的神器，在法律上可能侵犯隱私權以及涉及非法監聽及違反電訊法哦！更重要的是，愛一個人如果連最基本的信任都沒有的話，愛情又如何能走得長遠呢？

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：〈紐約性愛檔案〉數位捉姦神器崛起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.