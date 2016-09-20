〈愛情隨堂考〉媽寶情人 現形吧
2016-09-20
文／佛洛阿德
和戀人一起吃沙拉時，觀察他╱她習慣加入以下哪種醬汁搭配食用？
A. 芝麻醬汁
B. 日式和風醬汁
C. 泰式酸甜醬汁
D. 義式油醋醬汁
〈解析報告〉
選擇A的人
這類人思路敏捷，從小就敢質疑爸媽，被大人視為不太好呼攏的叛逆小孩，成年後的他╱她擁有自主權，當然更加不受父母擺布，不屬於媽寶。不過他╱她的叛逆心強，有時父母的意見明顯是對的，這類人依然為反對而反對，硬要走上相反的路，最後搞到灰頭土臉，還好他╱她很有「GUTS」，會自行收拾殘局，不會向父母求援。
選擇B的人
這類人個性獨立自主，認為成年後自己的事情必須自己負責，還牽拖爸媽是沒斷奶的行為，他╱她不容許自己成為媽寶。爸娘若是跑來干預他╱她的工作和婚姻，先好言好語溝通，講不通再擺出強硬姿態抵抗到底，要爸媽接受他╱她不會妥協的立場。
選擇C的人
別懷疑，你的他╱她就是正宗媽寶情人，即使已經工作賺錢，外表看似成年人，但舉凡選擇求學科系、婚姻和工作狀況，一旦爸媽有所指示，他╱她還是乖乖聽命。有時他╱她難免也會向朋友抱怨爸媽管太大，不過抱怨歸抱怨，回家後還是抱緊爸媽大腿不敢放，你要是沒通過他╱她父母認可，兩人修成正果機率低。
選擇D的人
這類人有著變色龍本領，本身並不是媽寶，不過他╱她非常識時務，擅長觀測風向再適時轉彎，尤其對爸媽有所求時，他╱她裝起乖乖媽寶求援，也是臉不紅氣不喘，堪稱演技派。實際上大多數時間，他╱她總是我行我素，對於爸媽的指示打哈哈，私下採取陽奉陰違政策，不想做的事情絕不照辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 回收有害集塵袋 戴奧辛超標57倍
- 柏林再吞敗仗 梅克爾連任路艱辛
- 食品業強制自主檢驗 再增四千七百多家
- 《觀察筆記》匪夷所思
- 拒救災軍人進校洗澡 金門高職教官還飆罵
- 下月時薪漲至126元 元旦133元
- 話說多了被嫌煩 北市法務局長楊芳玲請辭
- 紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
- 美爆炸案阿富汗裔嫌犯 與警方交火被捕
- 日羽球系列賽 小天、戴戴不缺席
- 自由廣場》現在，誰欠彰化人一個公道？
- 東南亞「殺手霾」 恐害10萬人早死
- 周興哲獻聲 鼓舞聽損兒
- 用遊戲寶物為餌 性侵13男童、少年
- 曾之喬戰金鐘怕餓到 揪邱澤柯佳嬿偷渡
- 缺工吃緊 酪農盼開放農業外勞
- 新設畜牧場 嘉縣審自治條例仍有異議
- 操作區別對待 台灣人看在眼裡
- 機車對撞 男大生一死一重傷
- 玖壹壹砸7位數拍MV 3人尬舞 默契大考驗
- 《台股青紅燈》懷念賈伯斯
- 敘停火協議到期 難民高峰會登場
- 暗夜惡火 修車廠內燃燒殆盡
- Apple Watch 2拉貨 廣達獲外資追捧
- 颱風重建題材 盛餘、燁輝業績走高
- 塔塔加擬設露營區 停車改收費
- 國民黨杯葛司院人事案程序 協商二度破局
- 流浪貓變警貓 陪警值班巡視
- 基市家庭可支配所得創20年新高 民眾無感
- 婦闖桃檢停車場 還嗆女檢「小心點」
- 高屏溪濁度高 水公司將擴、增建3淨水場
- 狂毆醫師 判刑3月、需保護管束
- 美爆炸案嫌疑犯 中彈落網
- 首波裁撤外館 關島、吉達、漢堡、挪威
- 紐約驚爆 歐巴馬重申反恐決心
- 與小三連線殺3妻女 狠夫免死定讞
- 智慧機械機聯網 工研院捐贈
- 拿安全帽嗆看三小 反遭開槍射傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈愛情隨堂考〉媽寶情人 現形吧
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分