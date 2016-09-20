〈愛情隨堂考〉媽寶情人 現形吧

2016-09-20

文／佛洛阿德

和戀人一起吃沙拉時，觀察他╱她習慣加入以下哪種醬汁搭配食用？

A. 芝麻醬汁

B. 日式和風醬汁

C. 泰式酸甜醬汁

D. 義式油醋醬汁

〈解析報告〉

選擇A的人

這類人思路敏捷，從小就敢質疑爸媽，被大人視為不太好呼攏的叛逆小孩，成年後的他╱她擁有自主權，當然更加不受父母擺布，不屬於媽寶。不過他╱她的叛逆心強，有時父母的意見明顯是對的，這類人依然為反對而反對，硬要走上相反的路，最後搞到灰頭土臉，還好他╱她很有「GUTS」，會自行收拾殘局，不會向父母求援。

選擇B的人

這類人個性獨立自主，認為成年後自己的事情必須自己負責，還牽拖爸媽是沒斷奶的行為，他╱她不容許自己成為媽寶。爸娘若是跑來干預他╱她的工作和婚姻，先好言好語溝通，講不通再擺出強硬姿態抵抗到底，要爸媽接受他╱她不會妥協的立場。

選擇C的人

別懷疑，你的他╱她就是正宗媽寶情人，即使已經工作賺錢，外表看似成年人，但舉凡選擇求學科系、婚姻和工作狀況，一旦爸媽有所指示，他╱她還是乖乖聽命。有時他╱她難免也會向朋友抱怨爸媽管太大，不過抱怨歸抱怨，回家後還是抱緊爸媽大腿不敢放，你要是沒通過他╱她父母認可，兩人修成正果機率低。

選擇D的人

這類人有著變色龍本領，本身並不是媽寶，不過他╱她非常識時務，擅長觀測風向再適時轉彎，尤其對爸媽有所求時，他╱她裝起乖乖媽寶求援，也是臉不紅氣不喘，堪稱演技派。實際上大多數時間，他╱她總是我行我素，對於爸媽的指示打哈哈，私下採取陽奉陰違政策，不想做的事情絕不照辦。