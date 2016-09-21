〈幸福商談室〉過度的妥協 謀殺了關係

2016-09-21

文／諮商心理師 黃之盈

小莉和明明結婚兩年，他們之間常常會出現鬼打牆的對話，像是有一次他們去買紀念品，先生看中其中一個物品，卻有一道鄙夷的眼神瞄過來，只見太太嘖了一聲：「你買那個東西很丟臉欸，你真的覺得它好看嗎？你有沒有眼光啊？」

「這個東西有甚麼問題嗎？」先生猶疑地看著手上的紀念品。

「你眼光很差啊，要不是我幫你把關，你會做甚麼好事？只會讓我丟臉而已。」太太用鄙視的眼光看著先生。

「好啦好啦！不要買就不要買！」先生嘆了一聲，壓抑著自己的心意，將紀念品慢慢放回去。

強勢妻凡事說了算 懦弱夫迅速妥協

細看以上這段夫妻對話，有些地方似乎不太合理，尤其是聽到他們的對話很自然地講下去，最後先生放棄抵抗、迅速妥協，我們聽了難免會疑惑：「買東西跟丟臉有甚麼關係？」「眼光差和必須太太把關有甚麼連結？」

這兩人的對話就像一方只是懷疑對方會不會使用武器而已，另一方就不明就裡迅速投降繳械。當太太瞅著先生說「我比較對，你沒有判斷能力」的同時，先生立即做出「好好好，妳說了算」的反應，雙方的關係迅速失衡，從「夫妻關係」變成了「媽媽對孩子」的關係。當我們覺得對方沒有判斷能力，我們才會給予強力的建議，並希望對方照做，但是這個「你沒有判斷能力」假設真的合理嗎？如果太太一輩子都需要幫先生判斷，那先生能培養出自己的判斷能力嗎？當太太說自己很會判斷卻又抱怨嫌累的同時，到底是怎麼造成現在處境的呢？

一方進逼一方退讓 強弱慣性關係失衡

太太的強勢控制，來自先生的買單接受，而先生的立即妥協，更是造成太太愈加跋扈的關鍵，說起來，夫妻關係的僵化至此，雙方都得負起責任。就像我們今天一起去健身房，你說你想跳有氧，我說我想跳街舞，光這點不同，我們不願互相牽就，就可能讓我們最後選擇不同的教室，而非一起練舞。夫妻之間的互動，就像一支緊密的雙人探戈舞，如果一方前進，另一方後退，就會維持有默契的旋律舞步，搭配上音樂，就能有完美的演出。而太太的控制，配上先生的沒轍，最終造成一強一弱的關係現況。

關係來自長久默契 不適用循環因果論

當我們彼此有默契地維持了關係的現狀（夫妻關係變成親子關係的高低權威服從關係），就不適用於「因為……所以……」的因果說法。例如：「太太太刁蠻，是因為先生很軟弱」，或者「先生很軟弱，導致太太的強勢」，這些說法都很片面，而事實上，一段關係更像是「先有雞才有蛋，還是先有蛋才生雞」這樣無解的循環問題。

溫水煮青蛙 愛情慢慢死掉

鬼打牆的對話，是讓關係死掉的泥淖，曾經有個實驗是，如果我們將青蛙放進沸水裡面，青蛙會馬上跳出來，但如果我們用溫水煮青蛙，青蛙會以為在安逸的環境中而沒有警覺性，最後慢慢被煮死。我們要知道，當關係產生變化，並非一朝一夕就促成，冰凍三尺非一日之寒，關係的惡化是一點一滴促成的。也容易在不察覺中，就已經讓關係枯萎，慢慢凋零，等有一天其中一方突然發現自己受不了現狀，想要跳脫惡性循環了，才會驚覺怎麼兩人的關係會惡化至此，但其實雙方早以歷經不斷攻擊、冷戰，到最後冷漠地妥協，已經慢慢將愛情悶死了。