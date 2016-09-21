〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
2016-09-21
愛情馬拉松 一路跑到掛
再遠距的極限馬拉松最後都有個終點線，但是你╱妳和戀人的愛情長跑為何跑著跑著，最後竟變成一場充滿障礙的拉力賽，明明知道終點在哪裡，卻好像迷失了方向，怎麼樣也到不了，沉重到邁不開的腳步彷彿宣告愛情瀕死，究竟是甚麼原因，讓你倆的愛情進入彌留狀態甚至宣告死亡？誠摯邀請有真實經驗者來稿分享。來稿限600字以內，請附上真實姓名與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿日期至9月30日止。
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