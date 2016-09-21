〈愛の相親事件簿〉貪婪起於人性之道德崩壞男

2016-09-21

文／LAKIKI

U先生是LAKIKI大學的學弟，說起來算是關係很遠的學弟，小LAKIKI快十歲的學弟是另一個學妹介紹的，「這孩子已經快崩壞了，妳有空開導他一下。」學妹說。「我甚麼時候變成輔導老師啦！」我抗議地回道。但不知道是基於救世的高超情懷還是受人所託實在難以拒絕，我最終還是跟這個「個案」見面了。

看起來斯文秀氣的U先生一言不發地坐在LAKIKI面前。

學妹推著U先生：「你自己說囉，是你要我找學姐跟你聊聊的。」

U先生推了推金邊眼鏡：「我幾個月前認識了一個女生，她是長輩介紹的，我跟她出去幾次後，也想以結婚為前提跟她認真地交往。」

LAKIKI：「聽起來很好啊，問題是甚麼？」

U先生：「我另外還有一個不定期會見面，彼此只是以肉體滿足對方的女性朋友。」

LAKIKI：「俗稱的『炮友』是嗎？那就跟『炮友』說清楚，說你要『從良』了，分手然後不再聯絡，這樣有甚麼問題嗎？」

U先生：「有個問題，我現在住的房子是她買的，如果分手的話，我就得搬離這個家。」

LAKIKI皺了皺眉頭：「那就搬啊，人生本來就是抉擇啊，你的問題到底是甚麼呢？」

U先生：「事實上，我跟對方提過了相親的事，但她說即使我有女友，還是可以跟她維持『朋友』的關係，這樣我跟她都不會有損失。」

學妹突然插嘴：「學姐，妳聽聽這是人話嗎？這世界也太亂了吧，怎會有人做這樣的提議？」

LAKIKI面對U先生：「重點不是對方的提議，重點是學弟你怎麼想的呢？」

U先生：「說老實話，這提議很吸引我。我對她沒有感情，這房子我住得很習慣，如果去租房子那會花一大筆錢，我就無法維持我現在的生活水平。」

學妹嚷嚷：「你壞掉了，『整組壞了了（台語）』！」

LAKIKI：「看樣子你已經決定了，那又何必找我聊？如果你只是想找個人認同你，我看你找錯人了。」

U先生：「我不懂，各取所需有甚麼不對？我以為學姐是個可以接受各種價值觀的人。」

LAKIKI：「我尊重各種價值觀，但不代表我得贊同你。第一，你跟那個所謂的『朋友』完全不尊重你即將要交往的對象；第二，貪婪也要有個極限，你愛怎麼玩隨便你，但把無辜的人掃進來就不對。」

U先生露出一臉不在乎的表情：「我周圍這樣的人很多啊，我不認為妳的批判是合理的耶，況且只要我隱瞞得夠好，就沒有傷害任何人啊！」

LAKIKI：「嗯哼，這只是你正當化自己行為的藉口而已。」

當U先生離開後，LAKIKI狠狠地把學妹臭罵了一頓，「我只救還有救的人，這種到院前死亡的人以後不要帶來給我了！剛聽到他說的那堆鬼話，實在很想巴他頭！」

U先生說這社會充斥著像他一樣的人，難道是我食古不化不懂變通嗎？還是像我這樣的老骨董應該放進博物館，不該出來走跳了呢？無論如何，我只相信一點，人與人的關係應該建立在真誠上，如果連真誠都沒了，這世界上還有甚麼值得信賴的東西呢？