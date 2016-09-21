王丹／【洛杉磯傳真】什麼時候看什麼書

2016-09-21

◎王丹

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每個喜歡讀書的人，都會有自己的閱讀習慣吧。尤其是在什麼樣的時間中和情境下，比較喜歡看什麼樣的書，也大多有自己的特殊偏好。當然，不同的閱讀者一定會有不同的閱讀習慣，不能一概而論，但是如果大家都能分享一下自己的閱讀習慣，應當也是一件有趣的事情。

比如對於有些人來說，臨睡前焚香沐浴，放一點隱隱約約的輕音樂，翻看幾頁狄更斯的《遠大前程》或者《紅樓夢》，算是人生一種享受。不過對我來說，完全沒有辦法如此文青，因為我通常都是耗到睡意來襲才會上床，上床以後頭挨到枕頭就進入夢鄉，別說文藝小說，就是《盜墓筆記》也不可能看得下去啊。當然，我也是會看小說的，只是最近幾年看得比較少了。難得有興致看看小說，最佳選擇就是在颱風天（一般性的颳風下雨也可以啦），窗外風疾雨急，室內燈光昏暗，心情隨著小說中的情節起起伏伏，感覺看起來才能沉浸在別人的生命中（好吧這樣聽起來也夠假掰的，可是沒有辦法我真的就是喜歡這樣的天氣下看小說）。

要說到那些林林總總的雜誌期刊，從《新新聞》到《壹週刊》，從《商業週刊》到《聯合文學》，說起來真的很對不起各位編輯大德們，我幾乎都是堆積在洗手間裡，選擇身體新陳代謝的時候閱讀（其實很多人也跟我一樣有這種怪癖吧）。我想原因大概是，雜誌是由一篇一篇的文章組成的，零碎性很高，比較適合上廁所的時候看，因為後者在生活中所占的時間，也具備零碎性的特點。兩者正好相互配合，相得益彰。

接下來要說的，就是最令人頭疼的一個種類的書，比如哲學的，理論性強的，需要集中精力閱讀的一些書。什麼時候看這樣的書比較好呢？我想很多人也跟我一樣，比較喜歡在旅途中看吧。對我來說，沒有什麼比通勤時間更能集中精力看一些晦澀的書的了。這個道理也很簡單，在交通工具上，反正你也做不了別的事情，正好可以專注在書的內容上（這個道理也適用於監獄）。而旅行，在我看來，則是最好的閱讀時間。我們當然不可能為了閱讀去旅行，但是旅行這件事，本身就是放鬆身心，離開俗事，而閱讀也是一種放鬆。在旅行中，除了很多時間在交通工具上，你在名勝古蹟間忙碌了一天，晚上通常也沒有精力再四處亂竄了，而旅館房間除了電視，也沒有什麼別的可以打發時間；你要是再到了法國、義大利這樣根本聽不懂電視上在說什麼的國家，回到旅館，大概除了睡覺，就只有看書了。那些平時在熟悉的環境中看不下去的書，因此比較容易在這樣的旅行中，終於能一頁頁翻開來。如果說，在生活中，旅行就是一種休息的話，那麼在旅行中，閱讀也是一種休息。

對我來說，還有一些特別的時候，可以做一些特別的閱讀。例如，別人的臉書，我大多都是在等車時，排隊時，等紅燈時（有的路口的紅燈，時間真的超長的），或者確實百無聊賴的時候，去瀏覽的。更碎片化的閱讀，當然要在更碎片化的時間中進行。再例如，一些與工作有關的，不得不去看的書，我可能更願意到圖書館去讀，一來是需要正襟危坐，讓我用坐姿提醒自己必須認真；二來大概也是群聚效應吧，你看到別人都在看書，心裡多少也有一種鞭策（當然，要是有很多人其實是趴在書桌上睡覺那就有點不妙了）。

總之，什麼時候看什麼書，真的會在我們的生活中，不經意間，成為一種習慣。‧