| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
 首頁 > 副刊

潘家欣／盛宴

2016-09-20

◎潘家欣

我從山坡上砍了胡桃樹，很年輕的樹，我在心裡默默感謝了這棵樹的犧牲，然後把她片成一塊塊潔白的木屑，像是新鮮乳酪那樣多汁柔軟。

然後我把自己的小腿肉削下來，穿在胡桃樹枝上，燃起小火堆，用胡桃木屑慢慢燻烤，雪地的黃昏充滿了燻肉的香氣。

我又把大腿肉和肋骨也割下來，塗上些鹽膚木的汁液，還有我在林子裡找到的一些野蜜，架起來，也在小火堆旁邊燻烤，天色漸漸暗了，山神和祂的好朋友們一一現身，祂們的眼睛是紫色的，我聞到野花不可思議的幽香。

祂們開始取食燻好的肉塊，搭配我用月桃葉杯盛裝的熱血，我一邊用刀子把滴著油脂的腿肉片下來，一邊又掏出肝臟和胰臟，胃和腸子用雪刷洗乾淨，稍微炙烤一下就可以食用，山神們似乎很滿意。

「還要再來一點胰臟嗎？」

「一點點恰到好處的脆腸？」

最後我把肺臟和心取出來，搭著野生大蒜煮了濃湯，山神們用風聲呼嘯著問話了：「年輕人啊，我們已經享受過盛宴，你要求些什麼呢？」

我把頭深深地埋進雪地裡，我的血流入山的脈搏之中，我的肉進入山的骨髓，於是山震動著怒吼了，我把一整片醜惡的水泥礦場淹沒，用我的血肉回填被奪去的土石，又把水庫盡數推倒，最後早晨終於降臨了，我的眼淚結為晨露，這是盛宴寧靜的收尾。●

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：潘家欣／盛宴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.