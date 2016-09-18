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MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束 馬勒卡預計8：30解除海警！10縣市續發大雨特報
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陳育萱／爭吵

2016-09-18

◎陳育萱

喊我的名字吧，要像是

颱風穿過屋頂

而後我坐在二樓的夜裡

忍受殘骸的碰撞

這都是愛的一部分

軟木塞觸感的指節

鐵條鑄成的眉骨

我躺下，感受自己逐漸堅硬

之後就是山丘的事

回音的事

我於是召喚碎片

填充暴風雨過後的空洞

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標題：陳育萱／爭吵


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2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
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