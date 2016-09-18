2016-09-18

◎陳育萱

喊我的名字吧，要像是

颱風穿過屋頂

‧

而後我坐在二樓的夜裡

忍受殘骸的碰撞

‧

這都是愛的一部分

軟木塞觸感的指節

鐵條鑄成的眉骨

我躺下，感受自己逐漸堅硬

‧

之後就是山丘的事

回音的事

我於是召喚碎片

填充暴風雨過後的空洞