蒂娜．艾思卡哈／詩與倫理的雙重解構

2016-09-20

◎蒂娜．艾思卡哈

譯◎徐明

嗯，創作者的第一要務，是破壞

第二要務，是ㄆㄛˋㄏㄨㄞˋ

第三要務，是 pòhuài

自由山￼艹

朋洛

自由崩落入天堂

不必節制不必修飾

省省那些陳腐無用的比喻

打倒正統、種姓制度、階級主義、

宗教、偽清教徒主義、

學術派垃圾、

整過型的繆思女神、用鵝毛筆標榜自己的男性、

詩選裡那堆狗屎

‧

詩人是神，也不是神

因為神不存在

詩人皆平等

手對手，睪丸對卵巢

一端是鍵盤，另一端平衡著數位藝術、

機器成詩、超文本、擴增實境、

削減實境、性、WhatsApp介面、

生化人

‧

文字讓我們快樂，解構文字也一樣

有解構就有新生

沒有原罪沒有包袱

自由崩落

‧

▓西班牙詩人蒂娜．艾思卡哈（Tina Escaja，網路筆名：Alm@ Pérez）為解構派網路詩人、數位藝術家及學者，目前定居美國佛蒙特州柏靈頓市。艾思卡哈以文學批評家身分發表了大量文章，內容涵蓋性別議題、當代拉丁美洲及西班牙詩評及科技議題。其創作超越傳統文本形式，致力於開發數位藝術、機器詩作（robotics）、擴增實境（augmented reality）與多媒體展示，展出地點遍及西班牙、墨西哥、美國的博物館和美術館。2014年10月，艾思卡哈在智利前衛詩人文森維多夫羅（Vincent Huidobro）的墓園發起了詩的解構運動，對當代西班牙和拉丁美洲詩壇產生重大影響。詩人在台北詩歌節期間，將在台北國際藝術村主持兩項活動：10月16日下午2時半主講「數位與機械的詩意」，並展示她發明的寫詩機器人；同日晚上7時半為《有膽來午餐》的讀劇發表，由黃郁晴導演。