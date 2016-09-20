蒂娜．艾思卡哈／詩與倫理的雙重解構
2016-09-20
◎蒂娜．艾思卡哈
譯◎徐明
嗯，創作者的第一要務，是破壞
第二要務，是ㄆㄛˋㄏㄨㄞˋ
第三要務，是 pòhuài
自由山￼艹
朋洛
自由崩落入天堂
不必節制不必修飾
省省那些陳腐無用的比喻
打倒正統、種姓制度、階級主義、
宗教、偽清教徒主義、
學術派垃圾、
整過型的繆思女神、用鵝毛筆標榜自己的男性、
詩選裡那堆狗屎
‧
詩人是神，也不是神
因為神不存在
詩人皆平等
手對手，睪丸對卵巢
一端是鍵盤，另一端平衡著數位藝術、
機器成詩、超文本、擴增實境、
削減實境、性、WhatsApp介面、
生化人
‧
文字讓我們快樂，解構文字也一樣
有解構就有新生
沒有原罪沒有包袱
自由崩落
‧
▓西班牙詩人蒂娜．艾思卡哈（Tina Escaja，網路筆名：Alm@ Pérez）為解構派網路詩人、數位藝術家及學者，目前定居美國佛蒙特州柏靈頓市。艾思卡哈以文學批評家身分發表了大量文章，內容涵蓋性別議題、當代拉丁美洲及西班牙詩評及科技議題。其創作超越傳統文本形式，致力於開發數位藝術、機器詩作（robotics）、擴增實境（augmented reality）與多媒體展示，展出地點遍及西班牙、墨西哥、美國的博物館和美術館。2014年10月，艾思卡哈在智利前衛詩人文森維多夫羅（Vincent Huidobro）的墓園發起了詩的解構運動，對當代西班牙和拉丁美洲詩壇產生重大影響。詩人在台北詩歌節期間，將在台北國際藝術村主持兩項活動：10月16日下午2時半主講「數位與機械的詩意」，並展示她發明的寫詩機器人；同日晚上7時半為《有膽來午餐》的讀劇發表，由黃郁晴導演。
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