尹玲／那年的VERONA之旅

2016-09-20

◎尹玲

1983年暑假，為了能到義大利觀賞你期待已久的藝術文化和風景，在那個年代，幾乎沒有任何一個華人學生能申請得到簽證。你花了近一個月的時光來進行。你到巴黎的義大利領事處排長龍進去呈遞表格證件，等待。一週後的每一天上午，你都排隊進去問，回答是：「羅馬還未批下。」下午他們不上班，你改打電話去問，依舊「羅馬還未批下」。你如此進行了快一個月。一天上午，你仍然像平常那樣排隊進去再問那位小姐，她仍回答：「羅馬未批下，不過你真的想去的話，我批給你。」你聽了嚇一大跳，她說：「我就是副領事，我給你簽二十五天，夠嗎？」你眼淚快掉下來，因為連續那麼多天，你一再跟她解釋你是獎學金生，來法國讀書，又不會講義大利話，只因仰慕義大利藝術、文化，才申請去旅遊，又訂了火車票和住宿之處，你拿給她看你付了錢的訂單。你的誠心感動了她，終於答應了，而且你自己本來還以為她只是辦事人員。

你一人單獨去流浪廿天。從巴黎先到羅馬再望回走到翡冷翠（佛羅倫斯），往北再往東十二個城市，帶著詳細介紹導引的MICHELIN，仔細詳盡地參觀每一城市鄉鎮。那一天，在羅馬火車站等待火車往翡冷翠，那個年代的義大利火車從未準時過，你等了一個多小時之後，火車靠站了，大家望前衝向火車，看到座位就趕快坐定。

你坐的是一個古典車廂，旁邊是一位美女，再過去是一位老太太，對面一排是好幾位年輕男孩。大家很高興。火車離站開走。不久，進來一位列車長查票，對面的第一位男生馬上離開座位和車廂。接著對面的第二位男生也離開座位和車廂，全部四位男生都同樣命運。列車長轉過來，先查老太太的票，客氣地交還給她，再查你身邊美女的票，又客氣地謝謝。接著，他微笑地看著你，點點頭離開車廂。

你問美女：「為何對面男生都要離開？為何他不查我的票？」美女說：「因為他們買的是二等車廂的票，這裡是頭等車廂。而你呢，因為他看到你跟我聊天聊得很愉快，就認為不必查你的票了。」原來如此。你才坐定就和美女英文老師聊得特別投機，讓列車長以為你也「頭等」有錢！

你們兩人從羅馬一直聊到翡冷翠，你下車前還與她交換姓名地址電話。晚上你看著她的地址，翻查MICHELIN，原來她住的城市是茱麗葉與羅密歐的故鄉呢！你立刻跑到翡冷翠火車站，找到公共電話亭，放入幾個銅板，撥她的號碼：「我一定要在去威尼斯之前，先到你的VERONA。」她很高興。你在翡冷翠及附近重要城鎮都欣賞完之後，跟她約定時間。她到火車站接你，帶回她家。她住的是一個豪華的公寓，建材及家具全是高級大理石，門口站著一位衛兵守著。她說：「因為這裡住了一位重要人物，沒有我帶著你，你自己是進不來的。」你們去看了VERONA羅馬圓形競技場，看了茱麗葉故居及其石棺，看了全城最美麗的廣場、美麗的建築、美麗的河流。她帶你去超市買菜，並說：「我一定要烹調我們VERONA有名的小牛肉菜給你吃，我們還要喝酒。」

你度過了一個不可預先想像、不可思議的VERONA之旅，有一位在從羅馬往翡冷翠的火車上與你邂逅、又交談投機的義大利美女英文老師與你在一起，並且是在她的故鄉她的住宅愉快地認識了彼此，同時還希望可以將這份友誼維持下去。你認識了VERONA，認識了一位優雅的義大利女性，認識了絕美的情誼。●