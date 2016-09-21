2016-09-21

◎ 馬尼尼為

／

孩子把太陽捆在那裡

用力地敲打大人童年的純真

孩子剪斷月亮

咬落太陽

／

孩子天一亮就照亮房間

媽媽兩眼昏黑被活潑撞擊

攤開皺掉的手洗刷

一日一日老老實實地洗刷

再一日一日地等

一日一日地哀怨

最後變成一件家具

被運走

／

媽媽用手平整家裡

平整父親

平整小孩

平整衣服

枯燥來訪

灰塵來訪

．

媽媽把平整剪成碎語

剪成假的甜味

假的偉大

一日一日地剪下去

不顧一切地剪下去‧