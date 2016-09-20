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本週藝文活動演出行程

2016-09-20

〈紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程〉

日期／星期／地點／戲碼

9/24／六／新竹市內湖夜市／台灣幻想曲

〈台灣鄉村卡車藝術工程〉

日期／星期／地點／演出團隊

9/24／六／高雄壽天國小／打狗亂歌團

（製表：記者楊明怡）

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標題：本週藝文活動演出行程


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