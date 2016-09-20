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〈台北都會〉新店下城里開課 銀髮族玩磚雕

2016-09-20

〔記者張安蕎／新北報導〕新店區下城里年輕人口外流嚴重，里長廖林良玉與在地農友及藝術家合作，開設免費才藝課程供銀髮族進修，如烘焙、磚雕等課程，作品不僅成為里內特色，更讓銀髮族動腦又動手，促進身心健康。

資深里長廖林良玉 推動長輩學特色課程

擔任五屆里長的廖林良玉表示，她與社區發展協會合作，開設多種課程，吸引上百位銀髮族參加，在地農友張進添無償提供柚子作為食材，學員們製成柚子麵包、果醬等食品，除作為老人共餐的點心，也提供給弱勢家庭享用。

磚雕課程則邀請毫芒雕刻家陳逢顯授課，四年多來已有六百多位學員參與，完成的上千件磚雕作品，堆砌在社區入口，成為充滿在地特色的裝置藝術，雕刻圖樣也包括里內常見的三合院、柚子等。一位高姓里民說，數年前她將孫子的腳掌印在磚上，如今孫子已經讀小學了，每次看這面牆都好有感觸！

為增進銀髮族社區參與，廖林良玉每週六在社區活動中心辦理免費的老人共餐，食材源自各家親種的蔬果，社區發展協會也會安排木屐、門簾、立體圖等手工藝教學，帶領共餐長者玩創意，材料皆取自廢棄物，節省開銷也符合環保概念。

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  • 下城里長廖林良玉（右）推廣里民參與磚雕課程，作品成充滿在地特色的裝置藝術。（記者張安蕎攝）

    下城里長廖林良玉（右）推廣里民參與磚雕課程，作品成充滿在地特色的裝置藝術。（記者張安蕎攝）

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