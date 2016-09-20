〈南部〉身障就博會 週六釋千餘職缺

2016-09-20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市勞工局舉辦的「台南有愛．職場無礙」身心障礙者就業博覽會，將於本月廿四日在善化區文康育樂中心登場，這次共有群創光電、璨揚、志鋼金屬、統一實業等五十多家廠商參與，提供一千多個職缺給身心障礙者。

市長賴清德表示，台南市足額進用身障員工的企業比率已達九十五．三％，雖高於全國平均值的九十％，但仍有四．七％的企業未足額進用，市府會繼續努力，也呼籲求職者把握機會，找到適合工作。

勞工局表示，身心障礙者就博會提供逾千職缺，包含製造業、餐飲業、保全業、觀光旅館業、清潔業、影視業等多種職類，供求職者選擇，當天並推出投履歷送好康活動，共有五十六家廠商，提供身障朋友一千零一十二個工作機會。

賴清德昨天也頒獎表揚一○四年度業務評鑑優良的四家庇護工場，並邀請群創光電企業社會責任部經理李維新，針對為身心障礙員工所營造的友善環境做簡報。

李維新表示，以公司的經驗，進用身心障礙朋友可以其優點補其弱點，進用不少聽障人士，因為他們聽不到聲音，因此負責檢驗工作比起一般人還要專注。「有心無礙」，有心付出是一種簡單的幸福。

備復康巴士和接駁車

另外，勞工局表示，活動當天除提供免費復康巴士接送行動不便民眾外，也有免費接駁車從善化火車站至會場來回接送，欲自行前往的民眾，也可搭乘幹線公車至善化火車站，再轉乘橘色幹線公車於善化國小站下車，往前步行一分鐘，即可抵達會場。更多活動詳情請上「幸福來敲門︱身障新人生」臉書粉絲專頁或勞工局網站查詢。