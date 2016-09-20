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〈中部〉里埔籃城社區 武術稻草人迎賓

2016-09-20

〔記者佟振國／埔里報導〕埔里鎮籃城社區最近透過教育部的學習型城市計畫推動稻草工藝文化，邀請草鞋墩鄉土文教協會進駐，指導社區居民稻草編織，還根據籃城社區早期以武術、舞獅聞名，製作三公尺高的武術稻草人，充分展現地方特色。

埔里鎮籃城社區近幾年來以無毒方式栽種稻作，每年兩次的插秧、收成都會舉辦相關活動，推廣稻米文化，稻草工藝也是米食文化的一環，大埔里文創協會承辦教育部學習型城市計畫，請來草鞋墩鄉土文教協會協助社區進行稻草編織教學。

最近假日籃城社區活動中心聚集許多居民，老中青各年齡層都有，先學習稻草編織技法，再製作稻草刀等小型工藝品，指導團隊並與社區居民合力製作高三公尺的稻草人。

稻草人是以打拳的姿勢呈現，籃城社區協會總幹事陳瑞芳表示，社區早期有集英館，農民農閒時會學習武術保家衛民，成為社區一大特色，因此武術稻草人可說是呈現早期農村風情的作品，放在社區活動中心展示，成為最佳的迎賓物。

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  • 埔里鎮籃城社區推動稻草編織，完成高三公尺的武術稻草人。（圖：陳瑞芳提供）

    埔里鎮籃城社區推動稻草編織，完成高三公尺的武術稻草人。（圖：陳瑞芳提供）

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