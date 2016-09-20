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〈南部〉景點復原快速 「揪愛水高雄」上陣

2016-09-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕颱風過了，高市觀光局即日起至十月二十二日，在蓮池潭、愛河及金獅湖推出「二○一六高雄水域遊憩活動」，歡迎民眾一起來體驗立式划槳、獨木舟、夜間划船、水上趣味競賽。

觀光局長曾姿雯強調，颱風過後，市府以最快速度進行風景區清潔，包括旗津、蓮池潭、壽山動物園等景點，都於週日完成清理，請大家安心到高雄觀光。

觀光局為增加蓮池潭旅遊的豐富性，近期持續進行環潭硬體設施改善，例如步道修復、公廁整建，也陸續委外在水域辦理纜繩划水、電動船、水上彈跳等活動。

颱風過後，觀光局即日起至十月二十二日推出「二○一六高雄水域遊憩活動～揪愛水高雄」，歡迎民眾一起來抓住夏天的尾巴！

曾姿雯表示，活動包含立式划槳與獨木舟、全日水域研習營、長途航行認證，十月十五、十六日還推出限定版的「月光夜划」，另還有趣味的水上相撲、趣味划槳、河上尋寶及攝影等水上競賽。

民眾只要憑好玩卡，或觀光產業相關發票即可免費報名。報名請上「揪愛水高雄」官網：www.2016waterfunkh.com.tw。

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