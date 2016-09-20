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〈北部〉桃園好棧票選 投票參加抽獎

2016-09-20

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府觀光旅遊局舉辦「桃園好棧」網路票選活動，即日起至九月廿六日到活動官網參加投票，即可參加抽獎，有行李箱、免費住宿券等價值約十萬元的獎品，另有「神秘客」徵選，獲選者可免費住宿一晚，詳情到「桃園好棧」官網查詢，電洽︰332-2101轉分機5263。

觀旅局表示，網路票選分旅館、汽車旅館、民宿三組，投票時間到廿六日下午五點止，參與投票必須先登入臉書帳號，每天限投一次，三組都投票才算完成。

觀旅局說，以往的「神秘客」評鑑由專家學者擔任，今年為了增加與民眾的互動性，也邀請民眾擔任「神秘客」，民眾投票後可以點選「神秘客募集」活動，獲選者可免費住宿體驗，實地協助評分。

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