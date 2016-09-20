芬妮．克拉瑪基朗來台獨奏會
2016-09-20
〔記者楊媛婷／台北報導〕演奏流暢燦爛又充滿自信，被小提琴女神安．蘇菲．慕特欽點並大力讚賞的法國小提琴家芬妮．克拉瑪基朗，將首度在台灣舉行獨奏會，為樂迷帶來被公認為「小提琴聖經」的巴哈無伴奏奏鳴曲、帕格尼尼炫技曲目，以及近代音樂大師易沙意作品。
個子嬌小、氣質優雅的芬妮，承襲「俄羅斯學派」、「法比學派」兩者精髓，9歲就在各大音樂廳、音樂節展現鋒芒，之後更屢獲曼紐因小提琴大賽、維也納克萊斯勒小提琴大賽等獎項肯定。回憶當初小小年紀就站在舞台上，芬妮認為對音樂家而言，愈早站上舞台面對觀眾愈好，「我的恩師不僅要求學生演奏基礎，也鼓勵學生從小就要面對各種演出與競賽的洗禮，學會面對觀眾，也從中累積能量。」
芬妮細膩又對樂曲深具權威性的詮釋，贏得慕特所成立的基金會支持，更獲慕特直接欽點，加入慕特名家演奏團，「慕特對我來說，就是個傳奇的典範，慕特迄今仍每天練琴、不斷精進。」芬妮透露，慕特從不會要求年輕音樂家該做什麼或不做什麼，「她希望我們保持對音樂的忠實與熱情」。
首度來台舉行獨奏會的芬妮，帶來70分鐘無中場休息的小提琴無伴奏作品，包含巴哈《第2號小提琴奏鳴曲》、《第3號小提琴奏鳴曲》、帕格尼尼的《第24首隨想曲》、易沙意《第2號小提琴奏鳴曲》、《第3號奏鳴曲》，芬妮說這些曲目都伴隨著她成長，但對樂曲的詮釋，隨著人生經驗的累積則有所不同，也透露演出無中場休息，是想藉由音樂和觀眾對話，「沒有中場對演出者是挑戰，但我更想讓樂迷與我一起乘著琴弦展開一段旅程。」
《芬妮．克拉瑪基朗小提琴獨奏會》將分別於21、28日在台北國家音樂廳、新竹文化局演藝廳演出，之後芬妮將赴日與慕特展開小提琴二重奏演出。
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