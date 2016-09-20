台灣第一人！ 長短笛好手許芷綺義大利破例奪獎

2016-09-20

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／報導〕6月才從奧地利格拉茲（Graz）國立音樂暨表演藝術大學以「特優異獎」取得音樂長笛碩士學位的台灣長、短笛家許芷綺，9月初就在義大利羅卡塞卡（Roccasecca）舉行的「第五屆嘉賽洛尼國際長笛大賽」短笛組中大放異彩，以第一個參賽台灣人之姿，拿下主辦單位破例頒發的特別獎，在歐洲長短笛界嶄露頭角。

曾經聽過許芷綺吹奏的維也納交響樂團長笛家兼短笛家拉法葉‧李昂（Raphael Leone）形容她，「是一位優異的短笛家，無論在技巧或音樂性上，幾乎沒有任何一首樂團曲目難得倒她。在我超過30年的教學生涯中，她是一個我極少見到的大例外！」在奧地利讀書的許芷綺透過短笛老師得知在義大利的比賽，在不到10天的準備下練3首極為艱鉅的新曲目，與世界各國的音樂佼佼者較勁後一路過關斬將，進入決賽。

這個比賽向來只有冠軍，沒有其他名次。但在決賽時評審們無法抉擇許芷綺和另一位義大利參賽者，於是要求兩人各再演奏一遍。許芷綺因比賽疲憊而專注力降低，加上在準備過程中過度練習導致按鍵異常而錯失奪冠。但評審們愛才心勝，在極高肯定後，破例頒發特別獎（第二名）給許芷綺，並邀請她在明年義大利國際長笛音樂節和短笛節演出。

羅卡塞卡是義大利長笛家嘉賽洛尼（Severino Gazzelloni，1919-1992）的故鄉，嘉賽洛尼國際長笛大賽建立於1998年，重新成立於2007年，在義大利長笛大師Salvatore Lombardi的指導下協辦。今年評審陣容由多位歐洲長笛界龍頭人物組成，包含非常受人推崇的Nicola Mazzanti在內。這個比賽過去從來沒有台灣人參加，許芷綺初試啼聲就讓各界驚艷。她表示，雖然短笛看似長笛的縮小版，但吹奏的嘴型及運氣方式和長笛截然不同，它小而精密，每一個音都有著不一樣的音色，只要一點點角度不同就可以改變整個音界。

這是許芷綺第一次在歐洲參加比賽，因為得知比賽的時間太晚，她的短笛教授又太忙沒時間幫她上課，只好用剩下的10天自己準備3首新曲上陣。她表示，決定這場瘋狂之旅的過程很艱辛，但做自己喜愛的事卻既開心又值得。許芷綺在台灣畢業於基隆高中音樂班，長笛學了17年，短笛才學了2年。她未來計畫參加歐洲各個樂團的徵選，希望有機會到各地表演。