陳香吟戀花 新作現綠杜鵑

2016-09-19

〔記者楊明怡／台北報導〕戀花成癡，鍾情捕捉花卉影像的畫家陳香吟，曾以牡丹、蘭花、茶花、百合、蜀葵為題材，創作姿態各異、特色不同的「花系列」；有一段時間，她偏好以大尺寸畫牡丹，鮮妍的用色、飽滿的姿態，加上牡丹「富貴花」的吉祥寓意，讓氣勢不凡的畫作格外喜氣。

許久未見陳香吟新作，這次，她畫了一幅綠色的杜鵑，取名〈杜鵑春曉〉。她說，這張畫緣於日前到美國拜訪小學同學，在院子裡看到少見的綠色杜鵑，「說是綠色，其實是一種像玉的白色。」因綠色杜鵑花形特別、顏色淡雅，她一見就喜歡，覺得跟過去畫過的花都不一樣，連續創作了兩張作品，第一幅已有人收藏，〈杜鵑春曉〉是第2幅，將隨《第40屆全國油畫展》巡迴國立國父紀念館、台南市立文化中心展出。

也許是受到以寫實功力聞名藝壇的父親陳輝東影響，在師大美術系畢業展拿到油畫組第一名的陳香吟，也擅長並偏愛古典畫風，出道至今的畫作，大抵可分「人物」和「肖像」兩種，她曾說，描繪人物時，希望追求人們眼神中純真的光華，藉由人物畫的藝術，傳達生命本質的美和善。如同父親，陳香吟也畫過不少知名人物，2012年台灣首富蔡萬才、企業家蔡辰男、法樂琪主廚Jimmy等，都在她筆下留下傳神的形貌。

陳香吟對「花」的一往情深，從在此主題下不斷精進、隨歲月綻放不同風貌的作品可看出，早年畫作〈看花的女孩〉（1986）、〈午後花園〉（1987）是百花齊放，後來的「花系列」傾向以單一種類花卉突顯花本身的千姿百態。

陳香吟透露，除了杜鵑，最近想嘗試更新、更不一樣的素材，所以約半個月前去了朋友家位於麻豆的柚子園，拍攝了許多農人採收柚子的畫面，想畫一些「更貼近我們生長土地」的題目。