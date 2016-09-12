惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
2016-09-12
〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣9月仍是豔陽高照，國立故宮博物院舉辦《惠風和暢──摺扇集萃特展》，再加上即日起至明年8月底推出國人憑證逛故宮免費，不妨來故宮北院賞扇吹冷氣，讓精美的摺扇文物搧走熱氣。
《惠風和暢──摺扇集萃特展》規畫「摺扇與宮廷的交會」、「揮灑酬贈」、「懷袖悅目」、「君臣翰墨」、「雅俗共賞」5大單元，精選成扇及扇冊共38件，呈現摺扇藝術的發展脈絡，故宮指出，中國宋、元兩朝流行團扇，源自日本的摺扇雖然有少量流入中國，但未成風尚，直到明朝太祖朱元璋將日本朝貢使節進貢的摺扇賞賜群臣後，摺扇才開始風行，明成祖時期則有翰林於端午題字賜扇給官員的習慣，自此開啟明清持扇、寫扇的風氣。
故宮表示，摺扇上寬下窄，又便於展開，明代中葉起就受書畫家青睞，題字作畫其上，有獨特的藝術呈現，文徵明、唐寅等吳派名家都有經典書畫扇傳世；明、清帝王如明宣宗朱瞻基、清乾隆等，也愛在扇上妙筆丹青，或是揮毫贈送朝臣，這些作品都能在本次特展中親眼欣賞。
《惠風和暢──摺扇集萃特展》即日起至25日於故宮北院正館208及212陳列室展出，詳見http://www.npm.gov.tw
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 中俄今起南海軍演
- 板模工種出特等獎 蜜香紅茶1斤賣12萬
- 醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署
- Visa扮推手 行動醫療支付將上線
- 中國需求孔急 煤將捲土重來
- 行銷活動消費911 美商家被砲轟
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 〈國際現場〉特易購3主管疑做假帳 遭起訴
- 陽岱鋼肋骨斷一個月 被迫上場拚
- 自由廣場》誰說申請入聯不可能？
- 自由共和國》徐元春 ／ 蔡辰威們，最委屈的是選手！
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人鬥毆2受傷
- S.H.E法拉利姊始祖 3人合體無價不單飛
- 基隆連兩週淨海 又見軟絲產卵
- 中國拚擴產 半導體恐全球過剩
- 張秀卿翁立友馬尼拉秀嗨全場
- 虎頭蜂攻擊 7登山客負傷逃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Prosecutors request arrest of alleged caregiver rapist
- （高雄）平埔族註記 杉林「熟」男「熟」女最踴躍
- 《痛失貴人》張菲︰恩重難報 浩角翔起︰萬般不捨
- 鏗鏘集》「戰勝國」與轉型正義
- 自由廣場》與觀光業者的專業對話
- 婦沒收到錢 控乾兒子猥褻
- 聽見孩子的勇氣！ 聽損兒童音樂會一票難求
- 再見暴投 猿跌下王座
- 男同志分手反目 互指偷錢藏毒
- 九月升息？ Fed內部分歧
- 希拉蕊身體不適 健康再引關切
- 亞大女籃賽》83：60打趴中國 台灣全勝奪冠
- ９月升息機率升高 美股本週下修壓力大
- 捧出珍奶姐妹花 王董想「收服」警察惹非議
- 納執政直轄市長 府院黨新增溝通平台
- 又是張淑晶 員工喪命還偷復工
- 《東京觀察》查東奧錢坑 小池百合子大戰森喜朗
- 前書記孫春蘭 傳與頂新來往密切
- 《中英對照讀新聞》Hajj 2016: When is it and how long does it take? 2016年麥加朝覲：何時？為期多久？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分