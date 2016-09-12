惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇

2016-09-12

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣9月仍是豔陽高照，國立故宮博物院舉辦《惠風和暢──摺扇集萃特展》，再加上即日起至明年8月底推出國人憑證逛故宮免費，不妨來故宮北院賞扇吹冷氣，讓精美的摺扇文物搧走熱氣。

《惠風和暢──摺扇集萃特展》規畫「摺扇與宮廷的交會」、「揮灑酬贈」、「懷袖悅目」、「君臣翰墨」、「雅俗共賞」5大單元，精選成扇及扇冊共38件，呈現摺扇藝術的發展脈絡，故宮指出，中國宋、元兩朝流行團扇，源自日本的摺扇雖然有少量流入中國，但未成風尚，直到明朝太祖朱元璋將日本朝貢使節進貢的摺扇賞賜群臣後，摺扇才開始風行，明成祖時期則有翰林於端午題字賜扇給官員的習慣，自此開啟明清持扇、寫扇的風氣。

故宮表示，摺扇上寬下窄，又便於展開，明代中葉起就受書畫家青睞，題字作畫其上，有獨特的藝術呈現，文徵明、唐寅等吳派名家都有經典書畫扇傳世；明、清帝王如明宣宗朱瞻基、清乾隆等，也愛在扇上妙筆丹青，或是揮毫贈送朝臣，這些作品都能在本次特展中親眼欣賞。

《惠風和暢──摺扇集萃特展》即日起至25日於故宮北院正館208及212陳列室展出，詳見http://www.npm.gov.tw