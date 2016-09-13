全國文化機關主管會報 文資保存議題熱

2016-09-13

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部曾在上月宣布明年預算增加28.1億，成長約17%，是歷年成長幅度最高。昨天文化部召開105年度全國文化機關（構）主管會報，對新增預算分配，部長鄭麗君受訪時表示，文資局預算從今年的13億倍增至26億最多，文資司的預算也增加不少，尤其是文化部幾個重要工程都進入尾聲，明年能投入於軟體、內容的資源會更多。

7月底公布的新版《文化資產保存法》，是歷年修正幅度最大、影響層面最廣的一次，也在會中引起討論，新北市文化局長林寬裕提出國產署所屬文資撥用問題，屏東縣文化處長吳錦發則認為，新版《文資法》中規定，公有建造物及附屬設施，只要興建完竣超過50年，處分前就須進行文化資產價值評估「相當嚴厲」，想知道為何以50年做劃分依據？

鄭麗君及文資局長施國隆都強調，未來國家對文化資產注重的程度會愈來愈高，不再以開發為優先考量，如過去開發案與遺址衝突，相關單位的思考模式是如何「搶救」，未來則是如何「保存」遺址，可能會以更改開發計畫的方式來維護文化資產。

台北市長謝佩霓則說，民眾愈來愈有文資保存的意識，加上文資法規複雜，目前又剛通過新版本，她希望若有任何文資團體跟文化部溝通時，文化部能先跟各地政府確認，不要省略這個步驟、透過媒體溝通，「有時只是流程的問題」，以免造成誤會。

鄭麗君表示，文化建構應由下而上，只有透過在地的扎根，吸收在地的特色，才有可能向上成長，展現自我特色；行政院對文化部非常支持，不但成立了文化會報，預算也有增加，希望中央與地方攜手努力，做出好成績。