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借錢也要去! 台絃赴歐為台灣發聲

2016-09-12

〔記者楊媛婷／孟塔峰報導〕借錢負債，台灣絃樂團（台絃）拚著命也要告訴歐洲，台灣的古典樂真的很棒。「我們來自台灣，我們演奏的古典樂絕不輸給歐美任何室內樂團體！」台絃4日偕小提琴新秀魏靖儀，在德國慕尼黑愛樂廳的演出吸引滿場觀眾，不只證實堅強的演出實力，更用來自台灣的聲響，完成漂亮的音樂外交，同樣感動的演出將於22日在台北國家音樂廳重現。

台絃近年受歐洲音樂節、藝術節邀請演出，不只累積忠實樂迷，以「台灣」為名的樂團，也用音樂打響台灣的名號，首度站上慕尼黑愛樂廳演出的台絃與曾獲庫柏國際音樂節小提琴首獎、伊莉莎白女皇小提琴大賽優勝的魏靖儀同台拉奏德斯亞尼可夫改編的皮亞佐拉《布宜諾思艾利斯的四季》、楊納傑克的《絃樂組曲》及台灣作曲家李哲藝備受好評的《絃舞》等樂曲。

台絃充沛的爆發力、細緻的琴藝，讓樂迷如癡如醉，慕尼黑愛樂廳顧問聆賞演出後，認為台絃團隊的樂聲「深具穿透力」，對台絃的表現留下深刻印象；去年邀請台絃赴德國阿默湖音樂節演出的總監也特別上台獻花致意，不僅歡迎台絃再度赴歐巡演，也期待明年台絃能再度赴阿默湖音樂節演出。

有趣的是，音樂會現場除了提供節目單供民眾索取外，也擺放介紹台灣風土文化的書冊，許多樂迷聆賞台絃演出後，紛紛拿取介紹台灣的文化小冊，就是因為台絃的演出，讓他們更想了解台絃來自的國家──台灣。

此行赴歐，台絃經費短缺上百萬，樂團首度發動募款，集結民間力量一起將台灣的聲音推往國際，台絃團長鄭斯鈞認為，台灣古典音樂一定要和國際連結，就算借錢也要堅持赴歐演出。

此行台絃除受邀至慕尼黑愛樂廳演出外，也首度受邀至奧地利孟塔峰音樂節演出。

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  • 小提琴新秀魏靖儀和台絃首度在慕尼黑愛樂廳演出，讓當地樂迷驚豔。（台灣絃樂團／提供）

    小提琴新秀魏靖儀和台絃首度在慕尼黑愛樂廳演出，讓當地樂迷驚豔。（台灣絃樂團／提供）

  • 台絃演出後，不少樂迷索取介紹台灣風土文化的書冊。（台灣絃樂團／提供）

    台絃演出後，不少樂迷索取介紹台灣風土文化的書冊。（台灣絃樂團／提供）

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