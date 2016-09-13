《Closer情迷》 李依瑾大秀脫衣舞技

2016-09-13

〔記者楊明怡／台北報導〕綠光劇團「世界劇場」系列持續引進海外佳作，2013年首演的《Closer情迷》，改編自英國劇作家派崔克‧馬柏（Patrick Marber）的《Closer》，由當紅女星張鈞甯主演，引起不少話題。

《Closer》1997年公演後獲廣大迴響，翻譯成30種不同語言在超過100個城市演出，還在2004年拍成電影《偷情》。

即將在週六登場的《Closer情迷》2016玩愛版，將由姚坤君、韋以丞、李依瑾、隆宸翰主演，4位演員僅姚坤君曾演出過2013版本，飾演攝影師黎娜的她，將再次挑戰令人害羞的露骨對白。

李依瑾將演出脫衣舞孃愛麗絲，她為此特別練了一段性感撩人的脫衣舞，精湛的演技深受導演李明澤肯定。

劇團藝術監督柯一正說：「劇本把愛情裡面的各個面貌都表現出來了。這4個角色不斷相愛、爭吵、不忠、背叛、復仇、和好，一再循環這個過程，你我都會在這裡面找到自己的身影。」

《Closer情迷》2016玩愛版17日起巡迴台中、基隆、台南演出，詳見http://www.greenray.org.tw