彭怡平個展《女人的房間》 巴黎女性空間展出

2016-09-12

〔記者楊明怡／台北報導〕3月底才結束在台北當代藝術館（MOCA）個展的藝術家彭怡平，日前帶著1993年以來走訪世界各地女性的心血結晶前往法國巴黎，將自當地時間15日起在女性空間（des femmes）發表個展《女人的房間-Heroom》，探討女人在父權社會中的角色。

《女人的房間》展覽內容結合文學、攝影、紀錄片等表現形式，彭怡平說，展出的30件攝影作品及21部影片，皆是她「遊歷世界的真實體驗與各國家庭生活的觀照」，藉著象徵女性權利與自由的「女人的房間」，她想反思「女性如何透過空間建構自我形象與解構社會制約」，以及「研究女性與家庭、社會、階級、種族、歷史、宗教、政經、文化之間的關聯」。

彭怡平表示，被視作女性主義先鋒的英國女作家吳爾芙對她影響深刻。吳爾芙著作《自己的房間》書中所言「女性若想要寫作，一定要有錢和屬於自己的房間」一段文字，給她很大的震撼，也讓「女人的房間」成為她20多年來興致昂然的不輟創作主題。

除了今年初在MOCA舉辦個展外，彭怡平去年也以報導文學結合攝影集呈現的方式發表著作《女人的房間》，記錄她2006年開始執行「女人的房間」拍攝計畫的9年心得，該書由南方家園出版。

《女人的房間-Heroom》9月15日展至11月20日，地點在巴黎女性空間，詳見http://www.desfemmes.fr