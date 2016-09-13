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柴賽金牌馬斯里夫 同場獻兩首鋼琴協奏曲

2016-09-13

〔記者楊媛婷／台北報導〕去年贏得柴可夫斯基國際鋼琴大賽金牌的馬斯里夫（Dmitry Masleev），今年10月將首度來台舉行音樂會，更將在單場音樂會一連彈奏拉赫曼尼諾夫《第2號鋼琴協奏曲》、柴可夫斯基《第1號鋼琴協奏曲》，馬斯里夫將在樂迷面前展現過人的音樂功力，也一展鋼琴新秀站上舞台的強烈意志力。

出生於1988年的馬斯里夫，2011年從莫斯科音樂院畢業，師從米哈伊爾．佩圖霍夫，並於2014年取得碩士學位，去年贏得柴賽鋼琴金牌，讓俄國樂迷雀躍不已，不只因為能將深具傳統的鋼琴金牌留在俄國，也為比賽期間突遭母喪的鋼琴家喝采，鋼琴組評審團則認為終於找到了「貨真價實的贏家」，曾贏得1990年柴賽鋼琴金牌的超技名家貝瑞佐夫斯基認為馬斯里夫，「無庸置疑，是位極為出色的鋼琴家。」

馬斯里夫演奏沉穩大器，雖然身高不高，但雙手修長，樂評人賴偉峰指出，去年參加柴賽的鋼琴家中，「馬斯里夫的穩定度非常高，尤其他在比賽前幾乎沒有和樂團合作過，表現出乎意料之外。」賴偉峰也表示，馬斯里夫贏得大獎的關鍵除了穩定度外，還有過人的抗壓性，「比賽期間，遇到母親過世，卻能忍住哀痛，毫無失常拿下金牌，意志力與耐力展現在這位年輕新秀身上。」

這次馬斯里夫來台舉行音樂會，將與國家交響樂團（NSO）、我國青年指揮家林勤超合作，消息傳出後，不少年輕學子期待親炙金牌風采，票房目前已高達8成，牛耳藝術負責人牛效華表示，期待從馬斯里夫的演出中，「讓我們台灣年輕一輩的音樂家和國際樂壇連結，用自己的實力走出自己的路。」

首度和馬斯里夫合作的林勤超，則非常興奮，也驚訝馬斯里夫一場音樂會就演出兩首大型鋼琴協奏曲，「對鋼琴家的體力與專注力是挑戰，對我來說也是挑戰。」繼呂紹嘉、簡文彬之後，林勤超是台灣目前活躍於歐洲樂壇的青年指揮，比馬斯里夫大一歲的林勤超，非常欣賞鋼琴家對音樂的理解與自信，「馬斯里夫是俄系出身，我將能從他身上學到很多。」

「馬斯里夫鋼琴協奏曲之夜」將於10月7日舉行，地點在台北國家音樂廳。

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  • 去年柴賽鋼琴金牌得主馬斯里夫將於10月首度來台舉行音樂會。（牛耳藝術／提供）

    去年柴賽鋼琴金牌得主馬斯里夫將於10月首度來台舉行音樂會。（牛耳藝術／提供）

  • 我國青年指揮林勤超將與NSO，和馬斯里夫同台演出。（牛耳藝術／提供）

    我國青年指揮林勤超將與NSO，和馬斯里夫同台演出。（牛耳藝術／提供）

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