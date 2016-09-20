台灣學子發光 勇奪義大利木琴擊樂大賽冠亞軍

2016-09-20

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣音樂學子於義大利擊樂大賽傳出捷報！就讀於國立台北藝術大學（北藝大）管弦與擊樂研究所的高瀚諺奪得該賽木琴19至25歲組冠軍；就讀北藝大音樂系二年級的李庭妮則贏得同組亞軍與最佳詮釋獎，再度於國際樂壇展現台灣年輕人的打擊音樂實力。

義大利擊樂大賽由義大利打擊樂協會於2003年開始舉辦，今年是第14屆，比賽依木琴、鐵琴、定音鼓、小鼓、爵士鼓、作曲分類，再依年齡分為18歲以下組，19-25歲組，以及26-32歲組。拿下木琴19-25歲組冠軍的高瀚諺是「朱宗慶打擊樂團2」的團員，二團團長何鴻棋看著高瀚諺長大，認為高有才氣也肯努力，「他的音樂表情豐富，能剛、也能柔，對於男性木琴演奏家來說，剛柔並濟是頗為難得的。」

李庭妮學習擊樂12年，去年曾贏得全國音樂比賽木琴高中組首獎。贏得亞軍後，她興奮表示這次參加大賽，是展現真實自我的最佳舞台，「每在台上奏下一個音，都讓我充滿新鮮感。」曾看過李庭妮演出的朱團團長吳思珊指出，李庭妮表演時全神投入，技巧極為精準，「她對音樂的演繹不似年輕人，更像30歲的成熟演奏家。」