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彭怡平展女力 女人的房間在巴黎

2016-09-19

〔記者楊明怡／台北報導〕彭怡平個展《女人的房間》日前於巴黎「女性空間」（Espace des femmes）開幕，駐法國台北代表處大使張銘忠、前法國在台協會主任史鼐等人應邀出席，展覽引起參與者熱烈討論，更將代表藝廊參加11月舉辦的聖傑曼攝影節（Photo Saint-Germain）。

《女人的房間》結合文學、攝影、紀錄片等不同形式，吸引不少觀眾前往參觀，彭怡平在開幕式引用康德與巴斯卡對於空間的哲思，表達她對法國當代藝術的觀察；她認為，法國當代藝術面對當今困境，不再提供哲理的思考，找尋可能的出路，反而走向虛無主義， 藝術家不再如馬拉美所說「應與這個世界為敵」，卻反過來討好市場。

對她而言，藝術創作是就當今人類社會長久以來蔑視不同年齡與不同文化與階級女性存在的事實，提出批判與思考，希望世界各地女性的真實生命狀態與其文化豐富的樣貌能夠被看見、被聽見，「藝術就是我追求更好世界的可能與存在意義的武器。」

《女人的房間》即日起展至11月20日，詳見http://www.desfemmes.fr/

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  • 彭怡平個展《女人的房間》日前在巴黎「女性空間」開幕。 （彭怡平／提供）

    彭怡平個展《女人的房間》日前在巴黎「女性空間」開幕。 （彭怡平／提供）

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