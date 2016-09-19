總統直選廿年 研討會探民主成果
2016-09-19
〔記者楊媛婷／台北報導〕今年是台灣迎來總統直選的第20年，我國人民經歷6次總統直選，每次選舉都代表台灣傲人民主成果，長期關懷台灣政治民主的吳三連台灣史料基金會舉行「總統直選20週年學術研討會」，由學者專家發表論文，探討總統直選爭取歷程，以及直選與國家定位、政治發展關連等命題。
1996年，台灣首度由人民直接用手中的票選出國家最高領導人，不僅意味台灣走出威權專制，更是世界少數走向民主的不流血革命。
今年1月16日，台灣經歷第6次總統直選，民進黨推出的正副總統候選人蔡英文、陳建仁以689萬票贏得大選，也是首度民進黨在立法院取得過半席次，這是選舉是台灣開放總統直選後的第3次政黨輪替。
「台灣長期接受外來政權統治，生活在這個國家的人民，用選票將政權和平而完全地轉移到本土政權手中，這是未曾有過的。」吳三連台灣史料基金會表示，年初的大選結果展開台灣歷史的新頁，政治的發展也邁入全新階段，因此特別邀集多個本土社團、學者專家，一同籌辦研討會。
研討會將以「總統直選的爭取」、「總統直選與國家定位」、「總統直選與台灣政治發展」為主題，各由台灣大學歷史系教授鄭欽仁、前駐日代表許世楷、前中央選舉委員主委張政雄擔任主持人，研討會於10月1日早上10點在台灣大學社會科學院梁國樹國際會議廳舉行，欲與會者請在27日中午12點前上網報名，詳情可洽：http://www.twcenter.org.tw/
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 政院換將 徐國勇接發言人
- 閱讀小秘書／塔吉克斯坦共和國
- 年底建4架離岸風機 達標不易
- 留鋒當教練 劉董盼續前「猿」
- 自由廣場》〈澄社評論〉推動改革需要志業精神
- 離島交通船 改新港、後壁湖進出
- 鋒砲完美引退賽 恰恰︰他值得禮遇
- 韓前總理金鍾泌 挺潘基文選總統
- 劈腿男苦行百里追愛 媽媽的眼淚喚醒他
- 建仔突遭DFA 季後有望再續約
- 保養槍枝 國道警射穿手掌
- 自由廣場》割了中華民國救觀光？ 也好啦！
- 劉在錫尬EXO當舞王 視歌笑奪冠
- 英雄約定 大王轟到了幸福「鋒」抱
- 《風水專家看法》塔位遭硫磺氣入侵 子孫有凶災
- 新疆公安攻堅 地下兵工廠自爆同歸於盡
- 乘著強風 首批黑琵七股現蹤
- 自由廣場》黃世銘條款與張盛和、曾銘宗
- 再造竹筏港水道 地方催生
- 「岱」傷拚戰 火腿終於認了
- 天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民
- 徐佳瑩受毛孩啟發 獻聲助浪浪
- 不敵莫蘭蒂 千年綠島大香菇倒了
- 清大傳痴漢 問女研究生兼職嗎
- 遇瓶頸 Google自駕車跑不動
- 《愛肝加油站》C肝干擾素治療 健保有給付
- 〈熱門族群〉樺漢衝上500元大關 工業電腦比價效應起
- Kid沒愛情會死 被迫認愛許維恩
- 陪友人釣魚... 男遭浪打落海不治
- 倉卒入法 全民遭殃
- 韋禮安台中順唱 自嘲「颱風磁鐵」
- 被前男友軟禁摩鐵 女告性侵不成
- 男人間的約定 高國輝百轟致52
- 北市府2億打造納骨塔 才4年外牆脫落
- 廠商扯搶「鋒」頭 斥資1400萬雕像被罵翻了
- 陳建瑋開唱 大支送尿布想結親家
- 和成點土成金 戰車防彈陶瓷也能作
- 披婚紗登百岳 女主持人「嫁給高山」
- 凶嫌揮刀說阿拉 購物中心八人被砍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：總統直選廿年 研討會探民主成果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分