總統直選廿年 研討會探民主成果

2016-09-19

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年是台灣迎來總統直選的第20年，我國人民經歷6次總統直選，每次選舉都代表台灣傲人民主成果，長期關懷台灣政治民主的吳三連台灣史料基金會舉行「總統直選20週年學術研討會」，由學者專家發表論文，探討總統直選爭取歷程，以及直選與國家定位、政治發展關連等命題。

1996年，台灣首度由人民直接用手中的票選出國家最高領導人，不僅意味台灣走出威權專制，更是世界少數走向民主的不流血革命。

今年1月16日，台灣經歷第6次總統直選，民進黨推出的正副總統候選人蔡英文、陳建仁以689萬票贏得大選，也是首度民進黨在立法院取得過半席次，這是選舉是台灣開放總統直選後的第3次政黨輪替。

「台灣長期接受外來政權統治，生活在這個國家的人民，用選票將政權和平而完全地轉移到本土政權手中，這是未曾有過的。」吳三連台灣史料基金會表示，年初的大選結果展開台灣歷史的新頁，政治的發展也邁入全新階段，因此特別邀集多個本土社團、學者專家，一同籌辦研討會。

研討會將以「總統直選的爭取」、「總統直選與國家定位」、「總統直選與台灣政治發展」為主題，各由台灣大學歷史系教授鄭欽仁、前駐日代表許世楷、前中央選舉委員主委張政雄擔任主持人，研討會於10月1日早上10點在台灣大學社會科學院梁國樹國際會議廳舉行，欲與會者請在27日中午12點前上網報名，詳情可洽：http://www.twcenter.org.tw/