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雲門雙經典 跳回台灣淡水

2016-09-19

〔記者楊媛婷／台北報導〕雲門舞集的舞作如佳釀，經過時間、巡演沉澱後，舞者和動作更有天人合一的無上氣韻，每每吸引不少粉絲反覆觀賞，林懷民的舞作《水月》、《流浪者之歌》於90年代首演後，巡演全球不斷，所到之處不僅叫好更是叫座，今年秋天，觀眾又能再度於淡水雲門劇場欣賞這兩齣經典舞碼。

林懷民《水月》推出後，融合太極意象的舞蹈語彙，被認為是「20世紀當代舞蹈里程碑」，也曾被《紐約時報》選為「年度最佳舞作」，今年《水月》再度跳上淡水雲門，舞迷將近距離感受融合太極氣韻的經典舞作。

除《水月》外，淡水雲門也推出《流浪者之歌》，舞碼節目一公開，不少外國民眾跨國搶票，原來就是因為這兩齣舞碼外傳即將封箱，甚至重演機會極低，早早買好機票、訂好旅館，就是想在台灣觀賞雲門雙經典。

雲門雙經典《水月》、《流浪者之歌》於11月10日至27日在淡水雲門劇場演出。

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  • 淡水雲門劇場將在11月推出經典雙舞作《水月》、 《流浪者之歌》。（雲門舞集／提供）

    淡水雲門劇場將在11月推出經典雙舞作《水月》、 《流浪者之歌》。（雲門舞集／提供）

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