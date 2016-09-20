〈親子會客室〉阿公次 破壞規定

2016-09-20

文／曉黎

一年級大寶最近迷上了撲克牌遊戲「大老二」；每天吃完晚飯，總要纏著外公、外婆和媽媽，玩上好幾次才肯罷休。

玩當然不成問題，媽媽的挑戰是控制遊戲時間。剛開始大家總是一遍又一遍地玩，氣氛熱烈時停不下來，輸的人也總想「再來一次」以勝利作收，幾次經驗後，媽媽決定「醜話說在前頭」，「玩4次就要結束，要不然就不能玩。」大寶同意後，才開始進行遊戲。

有了規矩，大部分時間都可以順利結束遊戲，不過，媽媽發現阿公是一個變數！不說阿公疼孫子、看大寶輸了心情不佳、為了哄他便主張再玩一次，阿公自己更是樂在其中，常常說「阿公最大，阿公決定再玩一次」，這招無敵，媽媽一定要妥協的！

昨天照例又到了「大老二」時間，「玩4次。」媽媽也照例宣示。「沒關係，反正可以有第5次。」精神特別亢奮的大寶一邊蹦蹦跳跳一邊說，「誰說可以有5次？」「有啊！第5次是『阿公次』！」大寶理直氣壯地說，還笑得挺奸詐。

養孩子呀，立規矩困難，但壞規矩還真容易！