〈植物大觀園〉水果王國 台灣尚讚

2016-09-20

文、攝影／林雨澤

距今數萬年前的石器時代先民身披獸皮，腰間掛著一把石頭磨製的石刀，離開安身的洞穴爬下山壁去採集食物。

聽他爸爸說那裡有一棵葉子很長的樹，樹上長著一長串的果實，把皮剝掉，裡頭是白色香甜鬆軟可口的果肉，他爸爸本來要帶他去找那棵樹，可惜不久前為了追兔子把自己也追到掉進山谷裡，再也沒機會為他帶路；不只他爸爸，連他爸爸的爸爸，他爸爸的爸爸的爸爸都是為了食物而送命，他開始想，有沒有比較安全的方法得到食物，就在他這麼想的時候，他發現山壁邊長出一叢小草，他認得它的葉子，是他不久前採的紅莓果，因為腐爛被他丟在這裡，原來這樣會長出新的水果，後來他開始把各種水果都如法炮製，也開始轉為農耕生活，人與果，一代傳一代。

經過農人一代代改良，現今的水果不僅香甜多汁，更是外形碩大，光看就令人垂涎，台灣素有水果王國的稱號，依靠香蕉、鳳梨、芒果……等賺取大量外匯，雖然台灣大多數水果是各時期殖民者引入栽種，非本地原生種，但都在這塊土地上扎根，給我們更豐富的飲食生活，更多樣的營養來源。

〈水果奇蹟1〉香蕉 金蕉榮景不再

香蕉是芭蕉科芭蕉屬草本果樹，莖短，生於地下，葉鞘互抱成假莖，株高達4公尺，葉自假莖頂展開，葉長1～3公尺，花期夏秋，穗狀花序下垂，花序由上而下漸次開放，雌花不必授粉即可結果，一個果序約有5～10果手，一果手約可生長20果指（果指也就是一根香蕉）。

香蕉約在明清時傳入台灣，1960年代是台灣香蕉的全盛時期，六成五以上銷往國外，主要是日本。香蕉所賺的外匯占出口總額的三分之一，當時的蕉農據說只要採收4株香蕉就勝過公務員一個月的薪水，因此高經濟價值的香蕉亦稱做金蕉；只可惜好景不常，不久被菲律賓低價香蕉搶占市場，加上香蕉黃熱病而減產，台灣香蕉在日本市占率從八成到現在僅有1%。

況且台灣栽種面積小，管理成本較高，供給有季節性，要再重回昔日金蕉榮景，得在管理上多下功夫。這Q軟香郁的香蕉，暫時就自己獨享了。

〈觀察區〉

01香蕉母株每開過花就需伐除，留下側生吸芽以延續生命。

02香蕉果序。

03香蕉穗狀花序。

04香蕉雖高大，但莖幹卻是葉鞘互抱的假莖。

〈水果奇蹟2〉鳳梨 各式品種風味多

鳳梨原產南美洲，引進之初，因有文人見其形似有鳳來儀，稱其為「鳳來」，民間衍生出「旺來」、「王梨」等吉祥名。

鳳梨乃鳳梨科鳳梨屬草本，傳入台灣已有三百多年，多栽種於中南部丘陵山坡地，株高約1公尺，葉劍形厚革質，全緣或疏鋸齒，密總狀花序自葉叢中間抽出，一個花序上著生100～150朵花，果實由多數子房融合而成，果實圓筒至圓錐形。

1902年日本人在鳳山設立第一家鳳梨罐頭開始，1972年出口的鳳梨罐頭數量為世界第二，台灣每三個女工就有一個是在削鳳梨，足可見外銷量之大；雖出口量今非昔比，但台灣農業最具競爭力的部分乃是育種，至今市面上常見的鳳梨品種有金鑽、牛奶、香水、釋迦鳳梨等各具風味的品種，極具香氣及酸甜並具的口味，讓鳳梨成為台灣最具代表性的水果。

〈觀察區〉

01鳳梨全年均有生產，是台灣最重要的水果。

02鳳梨早年做罐頭為台灣賺取大筆外匯。

03鳳梨的花序自葉叢中抽出。

04鳳梨花軸及莖上易生不定芽，多數品數的鳳梨都是以不定芽繁殖。

〈水果奇蹟3〉西瓜 種苗行銷全世界

葫蘆科西瓜屬的西瓜原產熱帶非洲，一年生蔓性草本植物，莖葉具柔毛，羽裂狀葉，雌雄同株，果實球形或橢圓形，大小多在20～60公分之間，果皮果肉及形狀依各品種而有所不同，1959年時台灣僅有5個栽培種，現今已栽培出逾一百多個品種，其中十之八九都是出自「西瓜之父陳文郁」之手，早年西瓜多籽也不甜，經過西瓜之父一甲子的專注和努力，不只改良西瓜，改善瓜農生計，他一手創立的種苗公司讓台灣西瓜種籽行銷全球，如今全世界每4顆西瓜就有一顆來自台灣。

西瓜最特別之處在於含水率，整顆西瓜含水超過90%，炎炎夏日失去食慾時，惟有西瓜可以給人清涼暢快，大口咬下一塊冰涼西瓜如同整個人掉進冷泉般爽快，沒有其他水果會教人如此渴望，只有西瓜而已。

〈觀察區〉

01西瓜的羽裂葉。

02西瓜雄花。

03西瓜是盛夏最能止渴的水果。

04西瓜適合生長於砂地，排水較良好。