〈活動看板〉魏德聖談圓夢
2016-09-13
導演魏德聖拍攝《海角七號》帶領國片做出不一樣的格局，票房佳績也為低迷的環境打了一劑強心針；讓籌劃多年的《賽德克．巴萊》得以完成，獲得各界的肯定。他的信念是覺得對的事就堅持去做，並且要做到最好，堅持理想不打折扣，一旦確定自己在做正確的事情，值得花幾年的時間做好準備。
泰山文化基金會「泰山身心健康講堂─實踐真善美的價值」講座，9月14日星期三晚上7點，邀請魏德聖導演談「相信‧看見‧行動─實踐是圓夢的起點」，建議年輕人覺得對的事就堅持去做，做到最好，不打折扣。演講地點在台北市立圖書館總館10樓。請先上網報名，http://www.taisun.org.tw。
洽詢電話：（02）2501-7722
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