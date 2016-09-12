來看嘉大藝術節 體會自發藝文能量

2016-09-12

「2016嘉大藝術節」將於9月21日正式開跑，展開為期3個月，以音樂、戲劇、舞蹈、講座、電影為主的多元藝文活動，除了希望開拓師生的視界，主辦單位嘉義大學人文藝術學院日前特別在台北召開記者會，邀請各地民眾共襄盛舉，規畫一趟嘉義文藝之旅。

記者會上，本屆藝術節表演者米蘭達．貝納勒斯（左起）、鄭佳姍、楊千瑩、盧易之各自帶來拿手演出，嘉大人文藝術學院院長劉榮義也說，藝術節一直歡迎外界參加，加上去年底故宮南院在嘉義開幕的契機，今年幾個在嘉義舉辦的藝術節不約而同「走出去」，廣邀外地觀眾參與，「我們希望讓各界看到，嘉義雖不像台北是首都，也有它自發而感人的藝術能量，歡迎大家來感受！」

2016嘉大藝術節9月21日至12月27日舉行，節目及場次資訊詳見http://www.ncyu.edu.tw/hac/（圖：記者趙世勳，文：記者楊明怡）