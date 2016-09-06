台灣作曲家王倩婷 築夢好萊塢

2016-09-06

〔記者楊媛婷／台北報導〕從北藝大音樂系畢業的7年級生王倩婷不走傳統古典路，著迷於電影配樂的她，放下台灣經營有成的流行樂界事業，去年赴美國南加大電影配樂系就讀，今年又贏得已故作曲家喬治．德萊魯在南加大創設的「喬治．德萊魯獎」，肯定她對電影配樂的熱情與努力。

王倩婷曾擔任歌手羅志祥世界巡演鍵盤手，以歌手張惠妹為靈感創作《阿密特》鋼琴協奏曲，甚至周杰倫也計畫邀請她合作世界巡迴演唱會，在台灣事業一片大好之際，王倩婷竟然放棄，勇赴美國追逐電影配樂夢，王倩婷此舉，不禁讓人想叫她「放著錢不賺的傻妞」，但她心中夢想明確，就是要以台灣人的身分，打入好萊塢電影配樂圈。

「這一年我學了很多，我放棄周杰倫世界巡迴演唱會的合作機會，就是想要留在好萊塢闖盪，這是我一生的夢想。」王倩婷透露，決定勇敢追夢後，她向周杰倫的工作團隊道歉，「說明了我不能參加的理由後，沒想到每個人都異口同聲要我努力追夢，讓我私下大哭好幾次。」

王倩婷表示，10歲看電影《末代皇帝》時，別人注意劇情，她卻注意配樂，甚至跟父母說，「長大後，就是要做這種（電影配樂）！」從小習琴的王倩婷後來考上北藝大，又偶然參加唱片公司詞曲比賽，從300人中脫穎而出，成為EMI簽過年紀最小的創作者，王倩婷也跨足音樂劇、爵士，作曲編曲一手包，讓她的音樂簡白易懂卻感動人心。

在南加大求學期間，王倩婷以過去的經驗及過人的努力，贏得系上教授一致的賞識，老師們認為王倩婷在配樂上的創意，宛若70年代在好萊塢名聞遐邇的法籍電影配樂家喬治．德萊魯，決定頒發「喬治．德萊魯獎」給她，有了獎項鼓勵，王倩婷對闖蕩好萊塢更有信心。

王倩婷目前已經受邀擔任現任奧斯卡音樂類主席，也是艾美獎、葛萊美獎得主作曲家勞拉（Laura Karpman）音樂伙伴，「她是女性，也是前輩，我會繼續追夢，直到夢想成真的那一刻。」